أفادت وكالات أنباء روسية رسمية أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك صرح في تصريحات نشرت الأربعاء بأن نصف صادرات روسيا من النفط والبترول في عام 2023 وجهت إلى الصين، في حين ارتفعت حصة الهند إلى 40 في المئة على مدى عامين.

نصف صادرات روسيا من النفط تتجه إلى الصين وحصة الهند ترتفع

وقد أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الذي يشغل منصب المسؤول عن قطاع الطاقة في روسيا بأن الشركاء الرئيسيين لروسيا في الوقت الحالي هم الصين والهند.

كما أشار إلى أن حصة الصين ارتفعت من حوالي 45 إلى 50 في المئة، وأضاف أنه في السابق لم تكن هناك إمدادات للهند، ولكن خلال العامين الماضيين ارتفعت حصة الهند في إجمالي حصة الإمدادات إلى 40 في المئة.

وقد أوضح نوفاك أن حصة أوروبا في صادرات النفط الروسي تراجعت إلى نحو 4-5 في المئة مقارنة بنسبة 40-45 في المئة في السابق.

وفي وقت سابق فقد كشفت بيانات أن إيرادات النفط والغاز الروسية في الموازنة تواصل انخفاضها خلال العام الحالي، حيث توقعت وزارة المالية الروسية أن يصل عجز الميزانية لعام 2023 إلى حوالي 2.9 تريليون روبل (31.6 مليار دولار) أي ما يعادل 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد أشار وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إلى أن الإنفاق والإيرادات تجاوزا التوقعات لكن التوازن بينهما بقي كما كان متوقعا.