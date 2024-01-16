نجاح وساطة قطرية بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس

أعلنت الخارجية القطرية اليوم، نجاح وساطة بين إسرائيل وحماس، تسمح بدخول الأدوية والمساعدات لأهالي قطاع غزة، نظير دخول الأدوية للرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

صفقة قطرية لدخول المساعدات والأدوية

الخارجية القطرية

وكان وزير الخارجية القطري، ” محمد بن عبد الرحمن آل ثاني”، قد صرح اليوم بضرورة إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، وكذلك تسريح الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، والأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، كما أكد أن الوضع في الضفة الغربية يزيد سوءا، ولا يقل عن الوضع في قطاع غزة، وشدد على ضرورة السماح بدخول المساعدات والأدوية، لأهالي القطاع.

#عاجل | الخارجية القطرية: الاتفاق يشمل إدخال أدوية ومساعدات للمدنيين مقابل إيصال أدوية يحتاج إليها المحتجزون بغزة#حرب_غزة pic.twitter.com/aoRPBDX0zG — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 16, 2024

الصفقة الجديدة

تنص الصفقة الجديدة دخول المساعدات والأودية، لكل من أهالي غزة، والرهائن الإسرائيلية لدى حماس، وهذا يستلزم تخفيف حدة القتال، وهذا ما يجب فعله، والإلتزام به، وصرح به البيت الأبيض اليوم، حيث أن رؤية واشنطن تسعى للوقف التدريجي للحرب، ثم التطبيع الإقليمي مع إسرائيل، وأقامه دولة فلسطينية، بحسب تصريحات البيت الأبيض، وتعد هذه التصريحات الأمريكية، والتراجع الإسرائيلي، نتيجة لصمود المقاومة الفلسطينية الأسطوري، في الميدان.