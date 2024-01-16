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نجاح وساطة قطرية بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس

صفاء المشهور

أعلنت الخارجية القطرية اليوم، نجاح وساطة بين إسرائيل وحماس، تسمح بدخول الأدوية والمساعدات لأهالي قطاع غزة، نظير دخول الأدوية للرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

نجاح وساطة قطرية بين الاحتلال وحماس

صفقة قطرية لدخول المساعدات والأدوية

الخارجية القطرية

وكان وزير الخارجية القطري، ” محمد بن عبد الرحمن آل ثاني”، قد صرح اليوم بضرورة إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، وكذلك تسريح الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، والأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، كما أكد أن الوضع في الضفة الغربية يزيد سوءا، ولا يقل عن الوضع في قطاع غزة، وشدد على ضرورة السماح بدخول المساعدات والأدوية، لأهالي القطاع.

الصفقة الجديدة

تنص الصفقة الجديدة دخول المساعدات والأودية، لكل من أهالي غزة، والرهائن الإسرائيلية لدى حماس، وهذا يستلزم تخفيف حدة القتال، وهذا ما يجب فعله، والإلتزام به، وصرح به البيت الأبيض اليوم، حيث أن رؤية واشنطن تسعى للوقف التدريجي للحرب، ثم التطبيع الإقليمي مع إسرائيل، وأقامه دولة فلسطينية، بحسب تصريحات البيت الأبيض، وتعد هذه التصريحات الأمريكية، والتراجع الإسرائيلي، نتيجة لصمود المقاومة الفلسطينية الأسطوري، في الميدان.

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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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