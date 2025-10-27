نجاح إستخدام الذكاء الاصطناعي بتشخيص أورام الدماغ.. تفاصيل مثيرة

نجح علماء من جامعة “لوباتشيفسكي” بمدينة نيجني نوفغورود الروسية في تطوير نظام ذكاء اصطناعي قادر على تشخيص أحد أخطر أنواع أورام الدماغ بدقة متقدمة، وذكر المشرف على المشروع ميخائيل إيفانشينكو، أن النظام تم تطويره من خلال تعاون بين مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي ومعهد بيولوجيا الشيخوخة في الجامعة، ويهدف هذا الابتكار إلى تصنيف الأورام الدماغية وتحديد مدى خطورتها ما يساعد الأطباء على اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة وسرعة، ويتوقع أن يمثل هذا النظام نقلة كبيرة في عالم التشخيص الطبي القائم على تحليل البيانات الحيوية.

التكنولوجيا الجينية وراء النظام

يعتمد النظام على تحليل بيانات 13 جيناً رئيسياً ترتبط بالأنواع الثلاثة الشائعة من الأورام الدبقية، وهي الورم النجمي، والورم الدبقي قليل التغصن، والورم الأرومي الدبقي، المعروف بعدوانيته الشديدة، ومن خلال دراسة نشاط هذه الجينات يستطيع الذكاء الاصطناعي تحديد النوع الدقيق للورم والتنبؤ باحتمال بقاء المريض على قيد الحياة.

وأوضح إيفانشينكو أن التشخيص التقليدي غالباً ما يواجه تحديات بسبب التشابه بين الأورام، وصعوبة تفسير صور الرنين المغناطيسي بينما يوفر النظام الجديد تشخيصاً دقيقاً يعتمد على النشاط الجيني، كما يسمح للأطباء بمراجعة قراراته والتأكد من صحتها مما يعزز الثقة في نتائجه ودوره في دعم القرار الطبي.

خطوة نحو الطب الشخصي المستقبلي

يرى العلماء أن النظام المطور لا يقتصر على التشخيص فحسب بل يفتح الباب أمام تطبيقات واسعة في مجال الطب الشخصي، فبفضل القدرة على فهم التفاعلات الجينية التي تقف وراء نمو الأورام، يمكن للطبيب مستقبلاً تصميم خطط علاجية مخصصة لكل مريض بناءاً على خصائصه الجينية.

ويشير الباحثون إلى أن النظام يستخدم حالياً في الدراسات المخبرية، على أن يتم تطويره لاحقاً ليصبح جزءاً من أدوات التشخيص السريرية في المستشفيات، ما سيساعد على توفير تشخيص أسرع وأكثر دقة وبالتالي تحسين فرص العلاج وإنقاذ الأرواح.