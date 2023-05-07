“بالصور” الكشف عن رابط وطريقة الحصول على نتيجة اللوتري 2024 عبر الموقع الرسمي dvprogram

حالة بحث كبيرة عن نتيجة اللوتري 2023 بين المتقدمين من جميع انحاء العالم وخاصة الوطن العربي، حيث قدم الآلاف من الأشخاص على قرعة الهجرة العشوائية الخاصة بالعام الجديد 2024 التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تم الفعل الإعلان عن نتيجة القرعة منذ ساعات قليلة على الموقع الرسمي، وننشر لكم أعزائنا الرابط الرسمي في الأسفل بالخطوات والصور التوضيحية للاستعلام بشكل صحيح، وحل كافة المشاكل أثناء عملية الاستعلام، فتابع حتى النهاية.

رابط نتيجة اللوتري 2024

وندخل معكم في الموضوع بدون ان نطيل عليكم بخصوص عملية الاستعلام، حيث انتشرت الكثير من المواقع الغير صحيحة التي تم التحذير منها من قبل إدارة الهجرة الأمريكية وكذلك حذر منها الكثير من المتخصصين على مواقع والتواصل الاجتماعي واليوتيوب، وأشهر موقع غير صحيح هو dv lottery.

وقد أكدت الإدارة ان الموقع الرسمي للاستعلام واكد على هذه المعلومة الخبراء على الانترنت انه هو موقع dvprogram.state.gov، والذي يمكنكم الدخول له ومعرفة نتعبر الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الرسمي عبر الرابط من هنا dvprogram.state.gov.

ثم انقر على تحقق من الحالة check status.

بعدها اضغط على متابعة continue.

من ثم تدخل الرقم التأكيدي الخاص بك، والاسم الأخير وتاريخ الميلاد.

سوف تقوم بكتابة رمز التحقق الخاص بك ثم انقر على submit.

بعدها تظهر لك صفحة النتيجة.

في حالة اذا ظهر لك you have been randomly selected فهذا يعني انك من الفائزين في قرعة هجرة امريكا ويمكنك استكمال اجراءات الهجرة.

اما اذا ظهر لك انه لم يتم اختيارك فهذا يعني انك للاسف لم تنجح في نتائج القرعة الحالية، وحاول بالقرعة القادمة.

حل مشكلة نسيان الرمز التأكيدي

وتعتبر من اهم المشاكل الشائعة بين المستعلمين عبر موقع الهجرة العشوائية الأمريكي هي مشكلة نسيان الرمز التأكيدي confirmation number، ولحل هذه المشكلة تابع الخطوات:

اضغط على نسيت الرمز التأكيدي في صفحفة الاستعلام.

تقوم باختيار سنة القرعة 2023 او 2024 على حسب المتقدم عليها.

ثم تكتب بيانات الاسم الخاصة بك بشكل صحيح.

وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني، والرمز التأكيدي.

ثم اذهب إلى البريد الإلكتروني الخاص بك، حيث يتم ارسال رقم التأكيد عليه.

الهجرة العشوائية 2024

وتقوم الولايات المتحدة الامريكية بالإعلان في كل عام عبر وزارة الخارجية الخاصة بها عن فتح باب التقديم للقرعة العشوائية الشهيرة باسم اللوتري أو اليانصيب بين المواطنين في العالم العربي، حيث تتيح حوالي 50 الف فيزا هجرة مكانية لأمريكا في كل عام، وهذا بهدف التنويع بين الجاليات الاجنبية المقيمة بامريكا.

وقد تم الاعلان عن موعد ظهور نتيجة قرعة الهجرة عبر موقع ادارة الهجرة الامريكي وهذا منذ يوم السبت 6 مايو 2023، وبالطبع في حالة فوزك بفيزا الهجرة لامريكا، يجب عليك التوجه للسفارة واستكمال باقي الاجراءات المطلوبة بخصوص تأشيرة وتذاكر السفر وما إلى ذلك.