نتيجة الرؤية واستطلاع هلال أول محرم والسنة الهجرية الجديدة 2019 – 1441 تظهر الجمعة في (السعودية، الكويت، الإمارات، مصر)

ينتظر الجميع نتيجة الرؤية الشرعية واستطلاع هلال أول محرم 2019 وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441 في السعودية والكويت والإمارات ومصر ومعظم الدول العربية والإسلامية، حيث تظهر نتيجة رؤية واستطلاع هلال محرم 2019 مساء يوم الجمعة 30 أغسطس 2019 “يوم الرؤية”، يوم الجمعة الذي يوافق بالتاريخ الهجري يوم 29 من شهر ذي الحجة 1441 أخر شهور السنة الهجرية”، حيث تترقب كل الأمة الآن موعد بداية السنة الهجرية الجديدة.

موعد أول محرم 2019 والسنة الهجرية 1441 فلكيا في السعودية والكويت والإمارات

كما ذكرنا من قبل أن يوم الرؤية الشرعية واستطلاع هلال السنة الهجرية الجديدة 1441 سيكون مساء يوم الجمعة 30 أغسطس، وطبقا للحسابات الفلكية الدقيقة، سوف تتم مشاهدة هلال محرم 1441 مساء يوم الجمعة، لينتهي شهر ذي الحجة عن 29 يوما، ليكون موعد 1 محرم 2019 فلكيا في السعودية والكويت والإمارات هو يوم السبت 31 أغسطس 2019.

نتيجة الرؤية واستطلاع هلال أول محرم 2019 يوم الجمعة

مساء يوم الجمعة 30 أغسطس، تعلن الجهات المختصة في السعودية والكويت والإمارات ومصر عن نتيجة الرؤية واستطلاع هلال محرم 2019-1441، حيث تعتمد تلك الدول على الرؤية الشرعية وتحري الهلال لتحديد بدايات الشهور الهجرية، ويكون التحري عبر بعثات شرعية رسمية، تتحرى الهلال عن طريق العين المجردة أو بالمناظير، فتابعونا مع النتيجة.

موعد 1 محرم 2019 في السعودية والإمارات والكويت

ومع أول محرم 2019 تبدأ السنة الهجرية الجديدة، والتي نتمناها عام خير وسعادة على الجميع، ومن المناسبات العظيمة خلال شهر المحرم 2019 يوم عاشوراء، وموعد يوم عاشوراء في السنة الهجرية الجديدة 1441 يصادف يوم الإثنين 9 سبتمبر 2019 بالتاريخ الميلادي، ويصوم جموع المصلمين هذا اليوم ومعه يوم قبله أو يوم بعده، وفلكيا سيكون عدد أيام شهر المحرم 1441 هو 30 يوما.