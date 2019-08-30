متى يصادف صوم عاشوراء 1441/2019 وأول محرم والسنة الهجرية الجديدة

نقدم متابعة لأخبار نتيجة استطلاع هلال السنة الهجرية الجديدة 1441/2019 والتي تظهر مساء اليوم الجمعة في السعودية والإمارات والكويت ومصر ومعظم الدول العربية، حيث ستعلن الجهات المختصة في تلك الدول موعد 1 محرم 2019 وغرة أول شهور السنة الهجرية واليوم الفاتح للعام الجديد، واليوم الجمعة 29 ذي الحجة الموافق 30 أغسطس 2019 هو يوم الرؤية الشرعية وتحري هلال السنة الجديدة، من الجدير بالذكر أن من أنشأ التقويم الهجري هو الخليفة عمر بن الخطاب، ويعتمد التقويم الهجري على دورة القمر، وبدأ التقويم من تاريخ الهجرة النبوية الشريفة من مكة للمدينة المنورة.

موعد أول السنة الهجرية الجديدة 1441 وأول محرم 2019 “فلكيا”

كما ذكرنا من قبل أن اليوم الجمعة هو يوم الرؤية الشرعية ويوم تحري هلال السنة الهجرية الجديدة 1441، وطبقا للحسابات الفلكية الجديدة سوف تتم مشاهدة هلال السنة الجديدة مساء اليوم الجمعة، ليكون اليوم أخر أيام شهر ذي الحجة عن 29 يوما، ويكون غدا السبت هو أول السنة الهجرية الجديدة فلكيا وأول 1 محرم 2019 في السعودية والإمارات والكويت ومصر.

نتيجة استطلاع هلال السنة الهجرية 1441/2019 “بعد قليل”

تم بالفعل الان إرسال البعثات الشرعية الرسمية لاستطلاع وتحري هلال شهر المحرم 1441 في السعودية والإمارات والكويت ومصر، حيث يتم التحري عن طريق العين المجردة وعن طريق المناظير والوسائل المساعدة الأخرى، هذا وتعلن الجهات الرسمية نتيجة رؤية هلال السنة الهجرية الجديدة بعد صلاة العشاء، فتابعونا مع النتيجة.

الإمارات:

أعلنت دولة الإمارات رسميا نتيجة رؤية واستطلاع هلال محرم والسنة الجديدة، حيث ثبتت رؤية هلال محرم مساء اليوم الجمعة، ليكون غدا السبت هو 1 محرم 2019 بالإمارات، ويكون السبت هو موعد إجازة السنة الهجرية بالدولة، ويبدأ الدوام يوم الأحد.

السعودية ومصر والكويت:

غدا السبت 31 أغسطس 2019 هو أول محرم وأول السنة الهجرية الجديدة.

كما أعلنت المملكة الأردنية أن السبت هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة.

كل عام وأنتم بخير.

موعد يوم عاشواء:

بعدما تعرفنا على موعد أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441، يكون موعد يوم عاشوراء في السعودية والإمارات والكويت والعراق ومصر ومعظم الدول العربية هو يوم 10 من محرم 1441 والذي يوافق بالتاريخ الميلادي يوم الإثنين 9 سبتمبر 2019، ويصوم الجميع هذا اليوم لما له من فضل كبير.