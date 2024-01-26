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نتنياهو ينتقد محكمة العدل الدولية وبن غفير يصفها بمعادية للسامية

عبد الرحمن عياد

أطلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير انتقادات حادة في حق محكمة العدل الدولية بسبب سلسلة من الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها الهيئة الدولية ضد إسرائيل ووصفها بأنها (معادية للسامية).

نتنياهو ينتقد محكمة العدل الدولية وبن غفير يصفها بمعادية للسامية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير

وقد أكد بن غفير قائلاً: (يؤكد قرار محكمة لاهاي المعادية للسامية ما كان يعرف بالفعل، فهذه المحكمة ليست مهتمة بالعدالة، بل تسعى إلى اضطهاد الشعب اليهودي).

وأضاف الوزير بن غفير قائلاً: (كانوا صامتين خلال فترة المحرقة، واليوم يستمرون في النفاق ويخطون خطوة جديدة نحو الأمام).

وبهذه التصريحات يعكس وزير الأمن القومي الإسرائيلي استياءه من الإجراءات التي تتخذها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل ويشكك في حكمها، ويعتبرها (انتهاكًا للعدالة واضطهادًا للشعب اليهودي). 

وقد علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، مؤكداً التزام إسرائيل بمواصلة الدفاع عن نفسها.
وقد أكد نتنياهو بأن إسرائيل ملتزمة بالقانون الدولي، وأنها سوف تستمر في الدفاع عن بلدها وشعبها بنفس القدر من الالتزام المقدس.

وقد أضاف نتنياهو بأن إسرائيل لديها حق أصيل في الدفاع عن نفسها تماماً كأي دولة أخرى، واصفاً المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي بأنها تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وأكد أنها تم رفضها بحق.

وقد أكد نتنياهو أن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل ليست كاذبة فحسب، بل إنها شنيعة، وحث الأشخاص المحترمين في كل مكان على رفضها.
وقد أشار بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل سوف تواصل الدفاع عن نفسها ضد حماس، التي وصفها بأنها منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية.

وأضاف بنيامين نتنياهو: (سوف نستمر في تسهيل المساعدات الإنسانية، وبذل قصارى جهدنا لإبعاد المدنيين عن الأذى، حتى عندما تستخدم حماس المدنيين كدروع بشري).

وقد أمرت محكمة العدل الدولية التي تعتبر أعلى محكمة في الأمم المتحدة، إسرائيل يوم الجمعة باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة.

وقد جاء في قرار المحكمة بأنه يجب على إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أفعال تشكل انتهاكًا للمادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية.

وقد صوتت غالبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة التي تتألف من 17 قاضيًا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم مطالب جنوب أفريقيا، باستثناء وقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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