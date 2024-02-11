نتنياهو يطلب تعبئة جنود الاحتياط للاستعداد للاجتياح العسكري في رفح

أفادت قناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طلب إعادة تعبئة جنود الاحتياط تحسبًا لاحتمالية القيام بعملية عسكرية في مدينة رفح، وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل الخطة ومدتها، يتوقع خبراء الصراع أن تستمر العملية لمدة عام.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وفي يوم الجمعة فقد أمر نتنياهو الجيش بالتحضير لإخلاء مدينة رفح تمهيدًا لشن عملية عسكرية فيها.

ويعيش في رفح أكثر من مليون شخص بما في ذلك النازحين من مناطق أخرى في القطاع.

وقد أعلن نتنياهو في بيان بأن الهدف من العملية هو القضاء على حماس وتصفية الكتائب الأربعة التابعة لها في رفح، مشيرًا إلى أنه من غير الممكن تحقيق أهداف الحرب دون ذلك.

وتأتي هذه الأنباء في ضوء التوتر المتصاعد بين نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث شهدت العلاقات بين البلدين احتكاكًا متصاعدًا في الأسابيع الأخيرة.

وعلاوة على ذلك تنفذ إسرائيل غارات جوية بشكل شبه يومي في رفح.

وقد طلبت السلطات الإسرائيلية من المدنيين في الأسابيع الأخيرة البحث عن مأوى في رفح للحماية من القتال البري الذي يحدث في مدينة خان يونس والتي تقع شمالًا تمامًا من رفح.