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نتنياهو يطلب تعبئة جنود الاحتياط للاستعداد للاجتياح العسكري في رفح

عبد الرحمن عياد

أفادت قناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طلب إعادة تعبئة جنود الاحتياط تحسبًا لاحتمالية القيام بعملية عسكرية في مدينة رفح، وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل الخطة ومدتها، يتوقع خبراء الصراع أن تستمر العملية لمدة عام.

نتنياهو يطلب تعبئة جنود الاحتياط للاستعداد للاجتياح العسكري في رفح

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وفي يوم الجمعة فقد أمر نتنياهو الجيش بالتحضير لإخلاء مدينة رفح تمهيدًا لشن عملية عسكرية فيها.
ويعيش في رفح أكثر من مليون شخص بما في ذلك النازحين من مناطق أخرى في القطاع.
وقد أعلن نتنياهو في بيان بأن الهدف من العملية هو القضاء على حماس وتصفية الكتائب الأربعة التابعة لها في رفح، مشيرًا إلى أنه من غير الممكن تحقيق أهداف الحرب دون ذلك.

وتأتي هذه الأنباء في ضوء التوتر المتصاعد بين نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث شهدت العلاقات بين البلدين احتكاكًا متصاعدًا في الأسابيع الأخيرة.

وعلاوة على ذلك تنفذ إسرائيل غارات جوية بشكل شبه يومي في رفح.
وقد طلبت السلطات الإسرائيلية من المدنيين في الأسابيع الأخيرة البحث عن مأوى في رفح للحماية من القتال البري الذي يحدث في مدينة خان يونس والتي تقع شمالًا تمامًا من رفح.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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