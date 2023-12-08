نتنياهو يشارك في جنازة نجل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بعد مقتله على يد كتائب القسام

شار بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في جنازة الرقيب الأول غال مئير آيزنكوت، نجل رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، الذي قتل في المعارك الجارية شمال قطاع غزة، وسط حزن وصدمة في إسرائيل، ونقلت العديد من وكالات الأنباء العالمية مراسم تشييع الجنازة اليوم.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو- المصدر: قناة الجزيرة

وتأتي مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشييع جنازته، تعبيرًا عن تعازيه لعائلة الضحية وتضامنه معها في هذا الوقت العصيب، وكان الجيش الإسرائيلي، قد أصدر بياناً بشأن مقتل الرقيب الأول غال مئير آيزنكوت في معركة شمال قطاع غزة، وكان غال يعمل كجندي مقاتل في الكتيبة 699 من لواء كوماندوز الاحتياط 551، وأثناء قيامه بتنفيذ عملية بحث على مشارف منطقة جباليا، انفجرت عبوة ناسفة كبيرة أودت بحياته وأصابت زملائه.

وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” ووسائل إعلام إسرائيلية، افادة أن الرقيب غال أصيب بجروح بالغة وتم نقله إلى مستشفى أسوتا في أسدود، إلى أن تم إعلان وفاته في البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي، وقد شاهد غادي آيزنكوت الحادث على الهواء مباشرة أثناء تواجده في القاعدة الأمامية للفرقة 162، وبعد بضع دقائق فقط تم إبلاغه بأن ابنه هو أحد الجرحى الخطيرة في الحادث.

איזנקוט ספד לבנו: "ב-7 באוקטובר מיד ארגנת ציוד. אמרת שזו מלחמה צודקת. נעשה הכול כדי להיות ראויים לך"https://t.co/wa7sINXhKi pic.twitter.com/ZrcMvzaNBR — ynet עדכוני (@ynetalerts) December 8, 2023

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد قتلى الجنود الإسرائيليين في هذه الأحداث ارتفع إلى 92 قتيلاً، ضمن سلسلة الأحداث التي يشهدها قطاع غزة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي وعلى مدار أكثر من 60 يوم شهد القطاع دماراً شاملاً في كافة الأنحاء، وقتل المدنيين والأبرياء من الأطفال والنساء وتهجير العائلات الفلسطينية من بيوتها وتدمير منازلهم.

بنيامين نتنياهو ضمن مشيعي جنازة نجل عضو مجلس الحرب الإسرائيلي ورئيس الأركان الأسبق الذي قُتل في معارك غزة pic.twitter.com/S2TBQUNLa7 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 8, 2023

وقد عبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جنازة غال مئير آيزنكوت عن تقديره واحترامه للتضحيات التي يقدمها الجنود الإسرائيليون وعائلاتهم، مؤكداً أن هذا الحدث يظهر مدى التلاحم والتعاضد الذي يسود المجتمع الإسرائيلي في مواجهة ما تقوم به كتائب حماس على حد وصفه.

ومن الجدير بالذكر أنه وفي ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية يجب أن يتعامل المجتمع الدولي مع هذه الأحداث بحذر وحزم، ويعمل على تهدئة التوتر وإيجاد حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويجب أن يتم تحقيق العدالة للضحايا المدنيين الأبرياء، كما يجب أن يتم تعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف المعنية للوصول إلى حلول سلمية تنهي العنف وتعيد الاستقرار إلى المنطقة.