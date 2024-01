نتنياهو يتحدث مجدداً بشأن إغلاق محور فيلادلفيا ومصر تعلن السيطرة بشكل كامل على الحدود

تعتبر إسرائيل محور فيلادلفيا (فتحة) يتدفق منها السلاح إلى حركة حماس، وتعتزم إغلاقه لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وهذا ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة ألقاها يوم السبت.

وفي هذا السياق فقد أفادت تقارير بأن إسرائيل لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن تولي السيطرة على المنطقة الحدودية في غزة المتقاربة لمصر، ومن بينها محور فيلادلفيا.

نتنياهو يتحدث مجدداً بإغلاق محور فيلادلفيا ومصر تعلن السيطرة بشكل كامل على الحدود

وقد أكد نتنياهو للصحفيين أن إغلاق المنطقة الحدودية يهدف إلى عزل حركة حماس، وأن هناك عدة خيارات يجري دراستها بما في ذلك نقل القوات إلى محور فيلادلفيا، ومع ذلك لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن هذه الإجراءات.

ويمتد محور فيلادلفيا المعروف أيضًا باسم محور صلاح الدين عبر قطاع غزة من البحر المتوسط شمالًا إلى معبر كرم أبو سالم جنوبًا على طول الحدود المصرية، ويبلغ طوله حوالي 14 كيلومترًا.

وفي يوم السبت فقد نشرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية تقريرًا نقلت فيه عن مصادر إسرائيلية قولها إن إسرائيل أبلغت مصر بخطتها للسيطرة على محور فيلادلفيا في المستقبل القريب.

ومع ذلك فقد نفى مسؤول مصري وجود تنسيق مع إسرائيل بشأن تدابير أمنية جديدة على محور فيلادلفيا، وفقًا لتقرير نشرته قناة (سكاي نيوز عربية).

وقد تم ذكر محور فيلادلفيا بشكل متكرر مؤخرًا خلال الحملة العسكرية العنيفة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وذلك بسبب أهميته الاستراتيجية لكل من إسرائيل ومصر.

وتهدف خطط إسرائيل للسيطرة على المنطقة الحدودية وإغلاق محور فيلادلفيا إلى ضبط الحركة وتقليل تهديدات حماس.

وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية بأن الخطة تشمل عملية عسكرية داخل غزة على طول الحدود مع مصر، وتبعد مسؤولين فلسطينيين عن نقطة عبور رئيسية، وتمركز قوات إسرائيلية على الزاوية الجنوبية الشرقية لغزة باتجاه البحر المتوسط.

وقد عبرت مصر عن قلقها من أن تنتهك العملية الإسرائيلية شروط اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1979، والتي تحدد قيودًا على نشر القوات بالقرب من الحدود في تلك المنطقة، وقد تتسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في أضرار عرضية داخل الأراضي المصرية.

The world blames Israel for a blockade on Gaza.

Meanwhile: This is what the Egypt-Gaza border looks like.

Both Egypt and Israel built walls to protect themselves from Hamas terrorists in Gaza. pic.twitter.com/1JvnbWZyMf

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) January 14, 2024