تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منطقة “محور فيلادلفيا” الحدودية بين غزة ومصر تحت سيطرة إسرائيل خلال لقاء تليفزيوني مساء اليوم السبت، وبحسب تصريحات نتنياهو والتي أكد أن إسرائيل تقاتل في حرب شاملة على “جميع الجبهات”، وتوقع استمرار الصراع لعدة أشهر حتى تحقيق هدف إسرائيل والقضاء على حركات المقاومة الفلسطينية، جاء نقلاً عن وكالة رويترز الأمريكية عبر إكس.

وأشار نتنياهو إلى أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة معقدة، ولكن إسرائيل تسجل تقدمًا وتستهدف قادة حركة حماس، وأضاف أن قوات جيش الاحتلال ستواصل القتال حتى الوصول إليهم، كما أكد ضرورة تأمين سلامة جنودها وحماية أرواحهم قدر الإمكان، وقال إنه لم يعرقل لقاء وزير الدفاع مع رؤساء المخابرات الإسرائيلية.

كما تحدث نتنياهو خلال اللقاء عن استمرار جهود المواجهة مع إيران، ووصفها بأنها تقود محور الشر في المنطقة، مؤكدًا أن إسرائيل تعمل بكل الوسائل للتصدي لها يوميًا، وأكد على ضرورة منع إيران من الحصول على السلاح النووي، كما أضاف أنه في حال توسعت المعركة مع حزب الله، سيتعرضون لضربات لم يشهدوها من قبل.

نتنياهو: منطقة "محور فيلادلفيا" الحدودية بين غزة ومصر ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل pic.twitter.com/IVcabxun0e — Reuters | عربي (@araReuters) December 30, 2023

هذا وتأتي هذه التصريحات من رئيس الوزراء الإسرائيلي في ظل استمرار إسرائيل في الأسبوع الثالث عشر من حربها على قطاع غزة، التي بدأت بعد معركة طوفان الأقصى التي قامت بها حركات المقاومة الفلسطينية، وأيضا الهجمات من قبل جماعات متحالفة مع إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن أمثال جماعة الحوثي وحزب الله.

بينما وعلى الجانب الآخر لم يصدر أي تصريح رسمي من قبل الحكومة المصرية رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، علما بأن مهمة تأمين الحدود المشتركة بين مصر وإسرائيل هي مهمة مشتركة وذلك طبقاً لمعاهدة كامب ديفيد بشأن المنطقة العازلة.