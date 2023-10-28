نتنياهو: الحرب على قطاع غزة ستكون صعبة وطويلة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد لقائه مع عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إن هدف إسرائيل واضح وهو “القضاء على القدرات العسكرية لحماس والإفراج عن الأسرى”.

وقال نتنياهو: “التقيت عائلات المخطوفين وقلت لهم إننا سنعمل كل ما في وسعنا لإعادتهم”.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن “الصراع داخل قطاع غزة سيكون شديد الصعوبة وطويل المدى”، وأشار إلى أن “تم توسيع نشاط القوات البرية في غزة بموافقة جماعية في الكابينيت”.

وأعلن أن وحدة خاصة من القوات الجيش الإسرائيلي دخلت إلى شمال قطاع غزة في الليلة الماضية ونفذت عمليات برية هناك.

وأوضح قائلاً: “زدنا تكثيف ضرباتنا الجوية في الأيام الأخيرة لدعم تقدم قواتنا البرية، وقد حذرنا سكان غزة بالتنقل جنوبًا، فيما استخدم خصومنا المستشفيات واستهدفوا المدنيين في عملياتهم”.

وأكمل رئيس الوزراء الإسرائيلي: “نخوض معركة إنسانية ضد الوحشية، ويدرك أصدقاؤنا في العالم العربي وخارجه أنه إذا لم نحقق النصر، فسيأتي دورهم”.

وأشار نتنياهو في تعليقه على عملية “طوفان الأقصى” إلى أنه “حدث فشل كبير من جانب إسرائيل، وسيتم إجراء تحقيق، ولكن في هذه اللحظة، الأولوية القصوى هي إنقاذ الدولة”.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلاً: “سنكون نحن الفائزين. في الأسابيع الأولى من النزاع، قامنا بتوجيه ضربات قوية للعدو بهدف تمهيد الطريق لقواتنا لدخول الأراضي بأمان، ولكن نحن ما زلنا في بداية هذا المسار – إن الصراع داخل قطاع غزة سيكون طويلًا وصعبًا”.

وأكمل قائلاً: “هذه تعتبر حرب استقلالنا الثانية، سنقاتل من أجل الحفاظ على أمن وطننا، ونحطم العدو فوق الأرض وتحتها. سنحقق انتصارًا للخير على الشر، وللحياة على الموت. هذه هي مهمتنا الحياتية – ومهمتي الشخصية”.

وأشار نتنياهو إلى أن “إيران تقدم دعمًا ماليًا لحماس وتؤيدها، ولكن لا يمكنني التأكيد بأنها كانت وراء التخطيط للهجمات”، مؤكدًا في الوقت نفسه أن “هناك أولئك الذين يرون مصلحتهم في إعاقة عمليات التطبيع مع الدول العربية، مما يعيدنا إلى عصور التخلف”.