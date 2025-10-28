نتنياهو أمام القضاء الإسرائيلي في أكبر قضية فساد

الساحة السياسية تشهد في دولة الاحتلال توترًا متصاعدًا مع بدء جلسة قضائية تحظى بمتابعة دولية واسعة، بعد سنوات من التحقيقات المعقدة التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، لما تمثله من اختبار حقيقي لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء داخل إسرائيل.

إفادة رئيس الحكومة أمام المحكمة

وصل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى قاعة المحكمة المركزية في القدس صباح اليوم الثلاثاء، للإدلاء بإفادته ضمن محاكمته الجارية في أكبر قضية فساد تشهدها البلاد منذ تأسيسها.

ويواجه نتنياهو اتهامات تتعلق بتلقي رشى من رجال أعمال بارزين، واستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، إلى جانب تهم بإساءة الأمانة في ثلاث قضايا معروفة إعلاميًا باسم الملفات 1000 و2000 و4000.

سياق القضايا الموجهة

تشمل الاتهامات الموجهة إليه حصوله على هدايا فاخرة من رجال أعمال مقابل تسهيلات حكومية، والتدخل في وسائل إعلام إسرائيلية لتغطية أخباره بصورة إيجابية، وهي تهم سبق أن نفاها مرارًا مؤكّدًا أنها حملة سياسية تهدف لإقصائه عن المشهد السياسي.

موقف الادعاء والدفاع

قدّم الادعاء العام الإسرائيلي أدلته أمام هيئة المحكمة، معتبرًا أن ما قام به نتنياهو يُعد “استغلالًا غير مسبوق للسلطة العامة لمصالح شخصية”.

في المقابل، شدّد فريق الدفاع على أن الإجراءات “ذات طابع سياسي”، وأن المتهم لم يخالف القوانين الإسرائيلية، مشيرين إلى أن التحقيقات “تعتمد على شهادات متناقضة”.

تأثير القضية على المشهد السياسي

يرى محللون أن استمرار القضية يضع الحكومة الحالية في موقف حرج، خاصة في ظل الضغوط الداخلية والانقسامات الحزبية التي تشهدها إسرائيل منذ أشهر، فيما تعتبر المعارضة أن مثول نتنياهو أمام القضاء يمثل “علامة فارقة في تاريخ النظام السياسي الإسرائيلي”.

تغطية إعلامية واسعة وردود فعل متباينة

تصدّر الحدث نشرات الأخبار في وسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية، وتفاوتت التعليقات بين من يرى في الجلسة خطوة نحو الشفافية والمساءلة، ومن يعتقد أنها استهداف سياسي لزعيم لا يزال يحظى بتأييد قاعدة جماهيرية كبيرة.