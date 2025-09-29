من أجل غزة.. قرار قوي من سلوفينيا بحق نتنياهو

مازالت إجراءات العزلة الدولة مستمرة تجاه الكيان الإسرائيلي المحتل حيث تتخذ عدة دول إجراءات ضد سلطات الإحتلال بسبب مايحدث في قطاع غزة، وهو مادفع الحكومة السلوفينية لفرض حظرا على دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها.

رئيس وزراء سلوفينيا

وفي وقت سابق قد رحب رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب، بقرار مجموعة من الدول الاعتراف بفلسطين .. مؤكدا “أنه لن يكون هناك سلام فى الشرق الأوسط بدون حل الدولتين، مهما بدا بعيدًا وخياليًا فى ظل الظروف الحالية”.

وعلق جولوب – في بيان نشرته الخارجية السلوفينية على موقع (إكس ) قائلًا – ” يسعدنا الاعتراف بدولة فلسطين ، والذي يأتي عقب قرار سلوفينيا العام الماضي ، وكانت رغبتنا التي دافعنا عنها بنشاط “.. مشيرا إلى أن سلوفينيا ستواصل بلا كلل دعوة المزيد من الدول للاعتراف بفلسطين.

حق الفلسطينيين في تقرير المصير

وتابع جولوب”هذا القرار يعد تأكيدًا إضافيًا على حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وعلى حق كل من الفلسطينيين والإسرائيليين في العيش بسلام وأمن في بلديهما”.. مؤكدا أن هذا القرار يمثل بصيصا من الأمل ، ومنارة صغيرة لكنها بالغة الأهمية للشعب الفلسطيني، الذي يعاني معاناةً لا تُفهم، والذي غالبًا ما يُنسى ويُهمل من قِبل المجتمع الدولي.