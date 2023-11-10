نتفلكس تكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل “Squid Game” أو “لعبة الحبار”

أعلنت منصة “نتفلكس” عن طرح الموسم الثاني من المسلسل الكوري الشهير “Squid Game” أو ما يعرف باسم “لعبة الحبار”، وقد أدى هذا الخبر إلى تصدر اسم المسلسل مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، وقد حقق هذا المسلسل شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم، نظرًا لما فيه من إثارة وتشويق.

لعبة الحبار الجزء الثاني_ المصدر يوتيوب

قصة المسلسل

تدور أحداث مسلسل لعبة الحبار حول مجموعة من الأشخاص الذين يقبلون دعوة الاشتراك في مسابقة غامضة على أمل الفوز بجائزة مالية كبيرة، ويصل الأمر بهؤلاء الأشخاص إلى الرهان بأرواحهم في سلسلة مثيرة من الألعاب، ومصير من يخسر في هذه اللعبة هو الموت، ومن يفوز يحصل على جائزة مالية قدرها 38.66 مليون دولار.

لماذا سمي المسلسل بهذا الاسم؟

سمي هذا المسلسل على اسم نسخة كورية جنوبية من لعبة مطاردة انتشرت في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وكانت تستخدم لوحة مرسومة على التراب، وفي (الضوء الأحمر، والضوء الأخضر) أولى ألعاب المسلسل، يتعرض اللاعبون لإطلاق نار إن لم يتوقفوا لدى سماع كلمة الضوء الأحمر.

أرباح الجزء الأول

تقدر ميزانية هذا العمل الضخم بنحو 25 مليار وون كوري بما يعادل 21.4 مليون دولار، بينما حقق المسلسل إيرادات تقدر بـ900 مليون دولار.

يذكر أن الجزء الثاني سيكون بميزانية تقدر بنحو 100 مليار وون كوري جنوبي.

موعد عرض الجزء الثاني

من المقرر أن يتم عرض الجزء الثاني من المسلسل يوم 22 نوفمبر الجاري، وذلك بعد مرور أكثر من عام على بداية التحضيرات له، ويعد هذا المسلسل أو عمل كوري يحصل على المركز الأول في قائمة المشاهدات في الولايات المتحدة الأمريكية على منصة نتفلكس.

تفاصيل الجزء الثاني

قال مخرج المسلسل “هوانج دونج هيوك” خلال مقابلة صحفية، إن الجزء الثاني سيكون أكثر جرأة وإثارة، ويشتمل على ألعاب أكثر قوة وجذبًا من الجزء الأول، وأوضح أن الهدف من تلك الألعاب هو اختبار إنسانية المتسابقين، وتطلعهم للتصالح مع عالمهم رغم العقبات.

وكشف المخرج عن نية فريق العمل التوسع في قصة الضابط المرافق للاعب (001)، ومتابعة خطى صديقه الذي لم يتأكد موته حتى نهاية الجزء الأول.