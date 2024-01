نانسي بيلوسي: احتجاجات وقف إطلاق النار في غزة قد تكون لها صلة ببوتين

قالت نانسي بيلوسي الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي أنها تعتقد أن بعض الاحتجاجات التي تجري في الولايات المتحدة للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة قد تكون لها صلة بروسيا.

وقد طلبت بيلوسي من مكتب التحقيقات الاتحادي إجراء تحقيق في تمويل هذه الاحتجاجات.

ومع ذلك لم تقدم بيلوسي أي دليل على هذه الادعاءات في التصريحات التي أدلى بها خلال مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن).

نانسي بيلوسي

وعندما سئلت عما إذا كان الموقف الرافض لسياسة الرئيس جو بايدن بخصوص الحرب في غزة يمكن أن يضر بالحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، فقد أشارت بيلوسي إلى أن دعوة وقف إطلاق النار قد تكون (رسالة من السيد بوتين) وحذرت من أنه ينبغي عدم الانسياق لهذه الرسالة ورؤيتها كما يودها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقد أضافت بيلوسي بأنها تعتقد أن بعض المتظاهرين قد يكونون عفويين وصادقين في مطالبهم، لكنها تشير إلى وجود صلة بين بعضهم وروسيا.

وأكدت أهمية التحقيق في مصادر تمويل هذه الاحتجاجات معلنة رغبتها في طلب التحقيق من مكتب التحقيقات الاتحادي.

وتعتبر هذه التصريحات الأولى التي يتهم فيها مشرع أمريكي بارز روسيا بدعم المتظاهرين الأمريكيين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة.

وفي بيان لاحق فقد أشار متحدث باسم بيلوسي إلى منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بقلم إيان بريمر، عالم سياسي وأستاذ في جامعة كولومبيا، الذي كتب بأن (بوتين يستفيد من الحرب المستمرة في غزة والفوضى الموسعة في الشرق الأوسط).

Nancy Pelosi: Protesters calling for a ceasefire in Gaza "is Mr. Putin's message… Make no mistake, this is directly connected to what he would like to see…

"I think some of these protesters are spontaneous and organic and sincere. Some I think are connected to Russia." pic.twitter.com/hMwcM2WmKj

— Jacob N. Kornbluh (@jacobkornbluh) January 28, 2024