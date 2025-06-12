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حصري| ناشط أميركي: القاعدة الأميركية بالظفرة تبدأ في إجلاء عائلات الموظفين

أحمد مراد

قال جاكسون هينكل، الناشط الأميركي، المساند للقضية الفلسطينية، والداعم لإيران، أن القاعدة الأمريكية المتواجدة في منطقة الظفرة بأبو ظبي الإماراتية، تبدأ في إجلاء عائلات موظفيها، مؤكدا وقوفه الدائم بجانب إيران، في موقف غريب ومثير أدهش العالم العربي والإسلامي.

حصري| ناشط أميركي: القاعدة الأميركية بالظفرة تبدأ في إجلاء عائلات الموظفين

يأتي هذا الخبر الذي أعلنه هينكل بالتزامن مع نقل وكالة «أسوشيتد برس» لخبر إعلان وزارة الخارجية الأميركية الاستعداد لإصدار أوامر بمغادرة جميع العاملين الغير أساسيين بالسفارات الأميركية وعائلاتهم في كل من: الكويت، والبحرين، وبغداد.

كل ذلك يحدث بعد التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط والخليج بعد تعقد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج الأخيرة النووي.

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عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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