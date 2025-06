حصري| ناشط أميركي: القاعدة الأميركية بالظفرة تبدأ في إجلاء عائلات الموظفين

قال جاكسون هينكل، الناشط الأميركي، المساند للقضية الفلسطينية، والداعم لإيران، أن القاعدة الأمريكية المتواجدة في منطقة الظفرة بأبو ظبي الإماراتية، تبدأ في إجلاء عائلات موظفيها، مؤكدا وقوفه الدائم بجانب إيران، في موقف غريب ومثير أدهش العالم العربي والإسلامي.

يأتي هذا الخبر الذي أعلنه هينكل بالتزامن مع نقل وكالة «أسوشيتد برس» لخبر إعلان وزارة الخارجية الأميركية الاستعداد لإصدار أوامر بمغادرة جميع العاملين الغير أساسيين بالسفارات الأميركية وعائلاتهم في كل من: الكويت، والبحرين، وبغداد.

كل ذلك يحدث بعد التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط والخليج بعد تعقد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج الأخيرة النووي.

🚨 BREAKING: The US base in Al Dhafra, UAE, begins evacuating families of employees. pic.twitter.com/yQvHCUkYmI

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) June 11, 2025