ناسا تحذر من عاصفة شمسية تهدد كوكب الأرض

حذّرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) من احتمال وقوع ما وصفته بـ«الانقطاع التكنولوجي الشامل»، وهو سيناريو كارثي قد يؤدي إلى تعطل أنظمة الاتصالات والملاحة والطاقة على مستوى العالم، في حال تعرّض الأرض لعاصفة شمسية قوية تضرب المجال المغناطيسي للكوكب.

ظاهرة “الظلام التكنولوجي”

وذكرت ناسا في تقرير علمي حديث أن ما يُعرف بـ«ظاهرة الظلام التكنولوجي» قد يحرم البشرية مؤقتًا من معظم التقنيات الأساسية التي يعتمد عليها الإنسان في حياته اليومية، مثل الإنترنت وأنظمة تحديد المواقع (GPS) وشبكات الاتصالات الكهربائية.

وحذّرت الوكالة من أن تداعيات مثل هذا الحدث ستكون عالمية ومدمرة، حتى لو استمر الانقطاع لبضع ساعات فقط، نظرًا لاعتماد البنية التحتية الحديثة على الشبكات الرقمية بشكل كامل تقريبًا.

كيف تتكوّن العواصف الشمسية؟

بحسب تقرير ناسا، تتشكل العواصف الشمسية نتيجة التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية، وهي انفجارات ضخمة للطاقة تطلق خلالها الشمس جسيمات مشحونة وإشعاعات قوية تتحرك بسرعة هائلة عبر الفضاء.

وعند اصطدام هذه الجسيمات بـالغلاف المغناطيسي للأرض، يمكن أن تُحدث اضطرابات شديدة تؤثر على الأقمار الصناعية، وشبكات الكهرباء، وأنظمة الاتصالات والملاحة الجوية والبحرية، بل وقد تتسبب في توقف خدمات الإنترنت والبنوك والإمدادات الطبية مؤقتًا.

مهمة “SunRISE” لحماية الأرض

وفي إطار جهود الوقاية والاستعداد، أطلقت وكالة ناسا مهمة بحثية جديدة تحمل اسم “SunRISE”، تهدف إلى دراسة المجال المغناطيسي للشمس وتحليل الموجات الراديوية المنبعثة منها، لفهم آلية تشكل العواصف الشمسية والتنبؤ بها بدقة أكبر.

ويأمل العلماء أن تسهم نتائج هذه المهمة في تطوير أنظمة إنذار مبكر قادرة على حماية الكوكب من آثار ما وصفوه بـ“الغضب الشمسي”.

حادثة كارينغتون 1859: سابقة تاريخية

وأشار خبراء الوكالة إلى أن الأرض شهدت بالفعل حادثة مشابهة في عام 1859، تُعرف باسم حادثة كارينغتون، حيث تسببت عاصفة شمسية ضخمة آنذاك في تعطيل أنظمة التلغراف القديمة، وأشعلت شرارات كهربائية في الأسلاك، كما شوهد الشفق القطبي في مناطق قريبة من خط الاستواء، في مشهد لم يتكرر منذ ذلك الحين.

المصدر الرسمي:

وكالة الفضاء الأمريكية NASA – تقرير علمي حول العواصف الشمسية ومهمة “SunRISE”

[المصدر: nasa.gov]