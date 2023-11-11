نادي جيرونا الإسباني ينشر مقطع فيديو مثير للجدل للفنان محمد رمضان

قام نادي جيرونا الإسباني، بالاستعانة بمقطع فيديو يظهر من خلاله الفنان محمد رمضان وهو يرفع إصبع يده في إشارة إلى ” نمبر وان”، و قد جاء ذلك بسبب احتفال فريق جيرونا بتصدره المركز الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقد نشر الحساب الرسمي لنادي جيرونا من خلال تطبيق “تيك توك” مقطع الفيديو، وقد تمت كتابة تعليق على المقطع يحمل عنوان : ” نمبر وان هو جيرونا”.

ويرجع مقطع فيديو النجم المصري محمد رمضان، الذي تمت الاستعانة به من قبل نادي جيرونا الإسباني، لتعبيره عن فرحته بتصدره على فريقي ريال مدريد وبرشلونة وحصوله على المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني، إلى ظهور الفنان “محمد رمضان” في مدرجات مباراة النصر السعودي وأهلي جدة في الدوري السعودي للمحترفين.

وقد تم التعليق من قبل المعلق الرياضي مدحت شلبي، على هذا المقطع حينها، قائلا: “إيه ده ؟ إيه ده ؟ دا محمد رمضان ولا مين دا؟”، ليرد أحد المعلقين عليه قائلا: إنه محمد رمضان.

كما أضاف مدحت شلبي قائلا أيضا: “إيه يا نمبر وان؟، أيوا يا سيدي عارفين والله، بس النهاردة الشعر أبيض، أنت مرة أصفر ومرة أسود، جننتنا يا رمضان، ماشي يا رمضان، بس مش عارفين بيشجع مين النهاردة والله أعلم”.