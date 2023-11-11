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ميجان رايس تيك توكر أمريكية تعلن إسلامها بسبب ثبات أهل فلسطين في مقاومة الاحتلال

محمود الشريف

أعلنت التيك توكر الأمريكية الشهيرة ميجان رايس إسلامها بعدما قرأت الكثير من الآيات القرآنية مؤخرا بعد دهشتها من ثبات وصمود الفلسطينيين أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي، وظهرت التيك توكر ميجان رايس في فيديو وهي ترتدي الحجاب ونطقت الشهادة، عبر لايف تيك” توك”، وقد احتفى بها الكثير من المسلمين، ومتابعيها حول العالم.

التيك توكر ميجان رايس- المصدر: فيديو متداول عبر التيك توك

ومن الجدير بالذكر أن میجان رايس كانت قد اكتسبت شهرة كبيرة في الوطن العربي وخاصة بعد أحداث الحرب التي حدثت في غزة في السابع من أكتوبر هذا العام، حيث سخرت حسابها للدفاع عن أهل غزة وهاجمت الإبادة الجماعية لهم، وتساءلت عن أسباب صمودهم وإيمانهم وقوتهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي المحتل.

كما ظهرت میجان رايس في الكثير من الفيديوهات منذ اندلاع الحرب في غزة، وهي تبكي وتساءل عن سبب صمودهم وصبرهم، والبعض في التعليقات أخبرتها بأنه بسبب إيمانهم بالله والقرآن، لذلك قررت قراءة القرآن وتفاجئت من معانيه وقالت إنها اكتشفت الكثير من الأمور الإعجازية بين كلماته، وبكت بشدة لأول مرة عند قراءتها لآياته.


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عن الكاتب:
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محمود الشريف

كاتب محتوى إلكتروني ومحرر مقالات إخبارية فيما يخص الشأن المصري والسعودي، وحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.


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