موعد يوم عرفة 1440 وفضل الصيام فيه والأحاديث التي وردت عنه

موعد يوم عرفة 1440 ، نحن على مقربة من يوم عرفة هذا اليوم الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام بجبل عرفات لإتمام مناسك الحج العظيم، ويسال الكثير من المسلمين عن موعد عرفه وفضل الصيام فيه سواء كانوا من حجاج بيت الله أم من المسلمين الذين لم يكتب الله لهم الحج هذا العام وسوف نتعرف بالتفصيل على فضل الصيام وموعد يوم عرفة.

موعد يوم عرفة 1440

يتعرف مسلمي العالم أجمع على موعد يوم عرفات من خلال المملكة العربية السعودية، والتي قد أعلنت على أن الأحد 11 أغسطس 2019 هو يوم 9 من شهر ذي الحجة 1440 وهو موعد يوم عرفة، وبالتالي من يرغب في صيام يوم عرفة ينبغي أن ينوي الصيام من فجر يوم الأحد، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في جميع أنحاء العالم يوم الاثنين 12 من شهر أغسطس 2019، وهو الموافق لـ 10 ذي الحجة 1440.

فضل صيام يوم عرفة

وهناك العديد من الأحاديث التي وردت عن نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يدعونا فيها إلى ضرورة صيام يوم عرفة، للحصول على الأجر والثواب، ولكن صيام يوم عرفة هو سنة عن النبي وليس فرضًا على كل مسلم أن يصوم فيه، ولكن يُستحب، كي يحصل على الكثير من الحسنات، ومن أهم الأحاديث عن يوم عرفة ما يلي:

-{ ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفةوإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء }

حديث رقم (2551) –السلسلة الصحيحة. 2-{ أفضل ما قلت أنا و النبيون عشيةعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك و له الحمد ، و هو على كل شيء قدير }

حديث رقم (1503) السلسلة الصحيحة . 3-{ ما من يوم أكثر من أن يُعْتِقَ الله فيه عبداً من النار من يوم عرفةو إنه ليدنو ، ثم يباهي بهم الملائكة ، فيقول : ما أراد هؤلاء ؟ }

حديث رقم (2551) السلسلة الصحيحة. 4-{ حديث أبي قتادة مرفوعا : (صوم يوم عرفةيكفر سنتين ماضيه ومستقبله وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية )

صحيح رقم الحديث (955)انظر إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله 5-{حديث أم الفضل بنت الحارث : أن ناساً اختلفوا عندها يوم عرفةفي صَوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم : هو صائم وقال بعضهم : ليس بصائم فأرسَلتُ إليه بقَدَحِ لَبَنٍ وهو واقف على بعيره فشربه} متفق عليه _ انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان _

حديث رقم (686) . 6-{عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {خير الدعاء دعاء يوم عرفةوخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير }صحيح انظرالمشكاة المجلد الثاني _حديث رقم (2598) . 7-{ عن ابن شهاب قال : أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير , سأل عبد الله :كيف نصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفةفقال عبد الله بن عمر : صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقلت لسالم : أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال سالم : وهل يتبعون في ذلك إلا سنته ؟ } رواه البخاريانظر مشكاة المصابيح _ المجلد الثاني _حديث رقم (2617) 8-{عن أبي قتادة رضي الله عنه , قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة؟ قال يكفر السنة الماضية والباقية }رواه مسلم واللفظ له وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي ولفظه ( صحيح ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {صيام يوم عرفةإني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله} انظرصحيح الترغيب والترهيب المجلد الأول _ حديث رقم (1010) 9-{ وروى ابن ماجه أيضا عن قتادة بن النعمان قال { سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوم عرفةغفر له سنة أمامه وسنة بعده} صحيح لغيره انظر صحيح الترغيب والترهيب/المجلد الأول/حديث رقم (1011) 10{ وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيداً (1)من النار من يوم عرفةوإنه ليدنو يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء }رواه مسلم والنسائي وابن ماجه , وزاد رزين في جامعه فيه :

{ اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم }صحيح لغيره انظر صحيح الترغيب والترهيب/المجلد الثاني/حديث رقم (1154)

(1) قال الشيخ الألباني رحمه الله : كذا وقع في الكتاب . والصواب (( عبداً )) بالإفراد كما عند مُخَرِّجيه جميعاً , وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ( 5/373_ مجموع الفتاوى ) , والناجي في (( العجالة )) . 11-{عن عقبة بن عامر مرفوعاً بلفظ{ يوم عرفةويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب }

صحيح انظر إرواء الغليل / المجلد الرابع / صفحة (130_131)

فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم الصيام وصالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير.