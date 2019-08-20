موعد مسلسل قيامة عثمان والقنوات الناقلة للمسلسل-Osman Series

بعد انتهاء مسلسل قيامة أرطفرل، يكثر البحث فى هذه الآونة عن مسلسل قيامة عثمان، لأنه الجزء المكمل لمسلسل قيامة أرطغرل، وننشر لكم زوار “نجوم مصرية” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان مع أهم القنوات الناقلة للمسلسل.

عن مسلسل قيامة عثمان

تم الانتهاء من عرض مسلسل أرطغرل بعد خمس مواسم مستمرة، حيث كان عدد حلقات المسلسل بالكامل 150 حلقة، بينما الآن ننتقل لإكمال القصة لسد فراغ مسلسل أرطغرل، سيكون بطل المسلسل عثمان، القائم بالدور: بوراك أزوجيفيت، ويقوم عثمان بتولى شئون الدولة بعد أبيه، ويصبح الغازى عثمان، ليستمر العمل فى مجال عرض القصة التاريخية الحماسية.

مسلسل قيامة عثمان – أحداث المسلسل

تدور الأحداث داخل الإطار المعروف بالحماسة والحيوية والتشويق، تبدأ الأحداث بالتتابع حيث يصبح الغازى أرطغرل بسن الشيخوخة، ثم يصاب بالمرض، ويوصى أبناءه بالإهتمام بالدولة ونصر المظلوم، وتقوية الجيوش، للقيام بدعم الدولة من حيث الأساس، خصوصا ابنه عثمان.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

من المحدد أن يتم عرض مسلسل قيامة عثمان أولى الحلقات، بمنتصف شهر سبتمبر (أيلول)، أو فى بدايات أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2019 الجارى، حيث يترقب العديد لمشاهدة هذا المسلسل الرهيب والأكثر من رائع.

مسلسل قيامة عثمان – القنوات الناقلة

نعرض لكم فيما يلى زوارنا “نجوم مصرية” القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان: