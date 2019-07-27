موعد عيد الأضحى في مصر 2019 وأهم مظاهر الاحتفال بالعيد

الكثير من الناس يسألون عن موعد عيد الأضحى في مصر وذلك للبد في تجهيزات العيد سواء من خلال تجهيز الذبائح أو من خلال البدء في عمل الترتيبات للسفر للتنزه إلى أي مكان، حيث أن كثير من الأشخاص يفضلون السفر في أيام العيد، وسوف نتعرف على موعد عيد الأضحى 1440 في مصر وكذلك موعد وقفة عرفات فتابعونا.

موعد عيد الأضحى في مصر

المسلمين في كل العالم يحتفلون بعيد الأضحى في يوم واحد، وذلك يرجع إلى أن يوم الوقوف بعرفات واحد لجميع المسلمين، ووقفة عرفات يليها مباشرة عيد الأضحى المبارك، حيث أن الوقفة تكون يوم 9 من شهر ذي الحجة، والعيد يكون في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهذا العام يأتينا عيد الأضحى المبارك في يوم الاثنين 12 أغسطس 2019.

مراسم الاحتفال بعيد الأضحى في مصر

وهناك عدة من المراسم التي تتم في عيد الأضحى والتي اعتاد عليها الناس، فمن الناس من يستطيع الذبح في يوم العيد، ومنهم من لم يقدر ولا باستطاعته الذبح، ولكن على الرغم من هذا الاختلاف إلى أن المصريين جميعًا يشتركون في حب التهاني في يوم عيد الأضحى المبارك وتبادل الزيارات العائلية.

فيزور الأهل والأقارب والأحبة بعضهم البعض في تلك الأيام الكريمة المباركة، وليس هذا فقط، بل إنهم أيضًا يذهبون إلى الاحتفال بالعيد في العديد من الأماكن سواء من خلال الحدائق أو من خلال السفر إلى المدن الموجود بها شواطئ، وخصوصًا وأن تلك الأيام هي إجازة رسمية يحصل عليها الموظفين في الدولة، فتستغل للتنزه والبعد عن الروتين والصخب.

فندعو الله أن يُعيد عليكم الأيام بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.