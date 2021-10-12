موعد عرض مسلسل Kulüp من بطولة Barış Arduç وGökçe Bahadır

تم الإعلان عن موعد عرض مسلسل Kulüp الجديد من نتفليكس، والذي ينتظره الكثير من عشاق الدراما التركية، وخصوصًا عشاق مسلسل حب للإيجار الذي كان يُعرض على قناة MBC4 في السنوات السابقة، ويجمع هذا المسلسل أحد أهم الممثلين في الدراما التركية، وهو الممثل Barış Arduç الذي لعب أدوارًا مهمة وشارك في المسلسل الشهير الحفرة، حيث ستلعب معه Gökçe Bahadır دور البطولة، وستكون من اهم الشخصيات في المسلسل.

شاركت منصة نتفليكس المقطع الدعائي لهذا المسلسل، وقد تم الإعلان عن تاريخ إنطلاق هذا العمل، والذي سيكون في اليوم الخامس من شهر نوفمبر، أي الشهر الحادي عشر من عام 2021، حيث يضم مسلسل Kulüp أسماءًا طموحة للغاية، ومنها الممثلة Asude Kalebek والممثل Salih Bademci والممثل Metin Akdülger والممثل Fırat Tanış، وقد تسببت آخر أخبار هذا المسلسل في ضجة كبيرة منذ عرض المقطع الدعائي الأول للمسلسل.

ستكونان Zeynep Günay Tan و Seren Yüce مديران مسلسل Kulüp الذي تم تصويره وانتاجه بواسطة O3 Medya، حيث تمت كتابة السيناريو من قبل Necati Şahin و Ayşin Akbulut و Serkan Yörük و Bengü Üçüncü و Rana Denizer، كما تدور أحداث مسلسل Kulüp في عام 1955 في اسطنبول، ويحكي قصة حياة المحكوم عليها السابقة ماتيلدا، والتي تعمل في الملهى الليلي الثوري في ذلك الوقت، وابنتها راتشيل التي لم تكن على علم بوجودها حتى يوم إطلاق سراحها من السجن، حيث ستكون قصة المسلسل كالتالي:

ماتيلدا هي محتالة سابقة تعمل في أحد أهم النوادي الليلية في عام 1955، ولا تدرك راتشيل أن ماتيلدا والدتها إلى ان تخرج من السجن، ومن ثم تحاول ماتيلدا إقامة علاقة جيدة مع إبنتها، وتحاول ايضًا إبقاءها بعيدة عن المشاكل، بالإضافة إلى ذلك فإن ماتيلدا تحاول محاربة غرور رئيسها أورهان في الملهى الليلي، وحسب ما نُشر من اخبار تم نقلها من مصادر تركية، فسيكون هذا المسلسل من أجل مسلسلات الدراما التركية التي تنتجها نتفليكس.