موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث

ينتظر عشاق الدراما التركية المسلسل الشهير “قيامة عثمان”، إثر بث الإعلان الترويجي الجديد للموسم الثالث من المسلسل، حيث من المتوقع أن يكون مختلفا تماماً عن الموسمين الأول والثاني، وذلك للعديد من الأسباب، وأهمها التغييرات الجديدة في السيناريو، وفي هذا المقال سنتحدث عن الإعلان الترويجي وموعد عرض الموسم الثالث.

أعطى مسلسل قيامة عثمان الذي أنتجه محمد بوزداغ وأخرجه أحمد يلماز، وكان من بطولة بوراك اوزيجفيت، رسالة مفاداها أن إسم عثمان مختلفًا تمامًا عن الأسماء الباقية في تاريخ الإمبراطورية العثمانية، وأكثر ما أعجب الجمهور في هذا المسلسل، هو إضافة الممثلين وصياغة القصة بأفضل شكل لها، حيث تمت إضافة 15 شخصية جديدة للموسم الثالث، كشخصيات معظمها ستكون رئيسية في هذا الموسم.

سيكون الممثلين الجدد في هذا الموسم من مسلسل قيامة عثمان هم Serhat Kılıç و Yıldıray Şahinler، و Rüzgar Aksoy و Şeyma Korkmaz، و Serdar Kayaokay و Melis Gürhan، و Gizem Kala و Can Bartu Arslan و Serhat Parıl و Oğuzhan Karbi و Serdar Akulker و Rıdvan Uludaşdemir و Burak Alp Yenilmez و Recep Çavdar و Yiğit Eser.

وقد أعلن محمد بوزداغ منتج مسلسل قيامة عثمان، وقال أن الموسم الثالث سيكون مختلفًا تمامًا عن المواسم السابقة، حيث قال أنه ستكون هناك شخصيات جديدة وقصص مختلفة، وعالم جديد في حياة المؤسس عثمان، حيث سيتم عرض المسلسل في اليوم السادس من شهر اكتوبر، أي الشهر العاشر الجاري، وسيكون المسلسل على رأس التصنيفات الموجودة على قناة ATV لهذا الموسم.