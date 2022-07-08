موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 1443، في مصر والسعودية وعدد من الدول العربية والأجنبية

الله أكبر الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله .. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كلمات رائعة الجمال تحمل معها فرحة العيد، ولذَّة التوحيد، حيث تعلو أصوات تكبيرات العيد من المنازل والمساجد والطُرقات أيضاً في عددٍ كبير من الدول العربية والإسلامية.

ومع وقوف الحجاج على صعيد عرفات اليوم الجمعة في ركن الحج الأعظم ينتظر كثيرٌ من المسلمين في جميع أنحاء العالم موعد صلاة العيد غداً السبت، وفيما يلي موعد صلاة عيد الأضحى لعام 1443هجرية، الموافق 2022 ميلادية في عددٍ من الدول العربية والإسلامية.

موعد صلاة العيد في المحافظات المصرية

القاهرة والجيزة في تمام الساعة 5:26. محافظة الإسكندرية 5:28. محافظة بورسعيد 5:19. محافظة السويس 5:21. محافظة العريش 5:21. محافظة البحيرة 5:27. محافظة الغربية 5:25. محافظة الدقهلية 5:23. محافظة الشرقية 5:24. محافظة الفيوم 5:29. محافظة بنى سويف 5:29. محافظة المنيا 5:32. محافظة أسيوط 5:33. محافظة سوهاج 5:32. محافظة قنا 5:29. محافظة أسوان 5:32. محافظة مطروح 5:39. محافظة الوادى الجديد 5:40. محافظة الإسماعيلية 5:20. محافظة دمياط 5:20. محافظة البحرالأحمر 5:22. محافظة كفر الشيخ 5:25.

موعد صلاة العيد في المملكة العربية السعودية

مكة المكرمة: تبدأ الصلاة في تمام الساعة 6:04 صباحاً. المدينة المنورة: تبدأ الصلاة في تمام الساعة 6:05 صباحاً. الرياض: تبدأ الصلاة في تمام الساعة 5:31 صباحاً. جدة: تبدأ الصلاة في تمام الساعة 6:06 صباحاً. الطائف: تبدأ الصلاة في تمام الساعة 6:02 صباحاً. نجران: تبدأ الصلاة في تمام الساعة 5:54 صباحاً. تبوك: تبدأ الصلاة في تمام الساعة 6:04 صباحاً. الدمام: تبدأ الصلاة في تمام الساعة 5:14 صباحاً. القطيف: تبدأ الصلاة في تمام الساعة 5:14 صباحاً.

موعد صلاة العيد في دولة قطر

موعد صلاة العيد في دولة الإمارات العربية المتحدة

موعد صلاة العيد في بعض المدن الإسبانية