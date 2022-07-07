موعد صلاة العيد في الكويت 2022 العاصمة الجهراء وكل المدن

صلاة العيد في الكويت نقدمها لكم من خلال موقعنا نجوم مصرية وفي جميع المدن الكويتية سواء العاصمة أو الجهراء أو الأحمدي أو المبارك الكبير، حيث يبحث عشرات الآلاف من الكويتيين مع اقتراب عيد الاضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالخير والعافية، حيث أن بداية العيد أوشكت ولم يعد يفصلنا عنه سوى أقل من يوم، لذلك يرغب العديد امن الكويتيين الصلاة في الجماعة يوم العيد ويبحثون عن الموعد المحدد من طرف وزارة الأوقاف لكي لا تفوتهم هذه الفرصة لمشاركة أفراحهم مع عامة المسلمين في كل أصقاع العالم، وسنفصل لكم من خلال هذا المقال الموعد الصحيح المعلن عنه رسميا من طرف هذه الوزارة المعنية.

صلاة العيد في الكويت ٢٠٢٢

الكويت مثل غالبية دول العالم العربي والإسلامي التي أعلنت قبل عدة أيام أن موعد عيد الأضحى المبارك سيكون يوم التاسع من سهر يوليو الجاري، وعليه فإن يوم الوقوف على عرفة سيكون يوم الجمعة الذي يوافق الثامن من يوليو، ونظرا لاقتراب موعد صلاة عيد الاضحى في الكويت فإن البحث المتواصل عن موعدها يدل على أن القيم الدينية مترسخة في هذا الشعب الطيب، وسنقدم لكم في مقالنا هذا التوقيت بالضبط المعلن عنه من طرف الوزارة بالاضافة إلى أننا سنقدم لكم بعضا من الأعمال المستحبة في هذا اليوم الكريم.

صلاة عيد الاضحى الكويت الساعة كم؟

مدينة الكويت5.10 صباحا

الجهر اء 5.12 صباحا

السالمية 5.10

القرين 5.11

الأحمدي 5.10

مبارك الكبير 5.11

الأعمال المستحبة يوم عيد الاضحى

يستحب يوم عيد الأضحى مشاركة الفرحة والسرور مع العائلة والدعاء والتكبير في هذا اليوم المبارك أعاده الله علينا وعليكم، وكذلك صلة الرحم وزيارة الأقرباء ومعرفة أحوالهم والصدقة كذلك، وبهذا أعزائنا الكرام نكون قدمنا لكم موعد صلاة العيد في الكويت ٢٠٢٢، عيدا مباركا وكل عام وأنتم بألف خير.