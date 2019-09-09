موعد التسجيل في اللوتري الأمريكي 2021 للحصول على الجرين كارد







ملايين حول العالم يحلمون بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبناءاً على ذلك يتقدم الملايين سنويا لبرنامج الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية او ما يسمى اللوتري الأمريكي او اليناصيب الأمريكي للحصول على الجرين كارد.







ما هو اللوتري الأمريكي ( اليناصيب) ؟

هو برنامج الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية والتي تقوم بطرحه سنويا وزارة الخارجية الأمريكية، يمنح اللوتري الأمريكي الحصول على تأشيرة الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية لحوالي 50 ألف شخص حول العالم سنوياً، وذلك بهدف تنويع السكان المهاجرين لأمريكا، التقديم في اللوتري الأمريكي مجاناً عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية ومتاح لأي شخص تتوافر في طلبه عدة شروط بسيطة، ويتم الإختيار عن طريق القرعة بشكل عشوائي.







ما هي مزايا الفوز باللوتري الأمريكي؟

يعتبر الحاصل على الجرين كارد مواطن دائم في الولايات المتحدة الأمريكية ويحق له السفر بحرية تامة للولايات المتحدة.

يحق له بشكل قانوني العمل، والاستفادة من الخدمات الصحية، التعليمية، الضمان الاجتماعي والضرائب.

يحق له استضافة أقاربه.

يحق له التقدم بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية بسهولة دون أن يفقد جنسية البلد الذي ولد به.

يحق للحاصل على الجرين كارد ان يستقبل زوجته او زوجه واولاده الاقل من 21 عام ويتم اصدار بطاقات جرين كارد خاصة بهم.







موعد التسجيل في اللوتري الأمريكي 2021

يتم فتح باب التسجيل في برنامج القرعة الامريكية لعام 2021 يوم 4 اكتوبر 2019 ويستمر حتى يوم 7 نوفمبر 2019، اما عن سبب تسمية اللوتري 2021 فهذا يرجع لانه يتم تسمية البرنامج بالسنة التي يحصل فيها المتقدم على الجرين كارد والسفر لأمريكا وبالتالي التقديم في اللوتري يكون في سنة 2019 للسفر في سنة 2021.







يتم التقديم مجاناً وذلك عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية اضغط هنا

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