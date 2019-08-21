موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1441/2019 (الإمارات).. ومتى يصادف 1 محرم بالتاريخ الميلادي

متى موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2019 في الإمارات سؤال الجميع الان في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، هذا وقد أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رسميا، أن إجازة رأس السنة الهجرية 1441 في كل الوزارات والجهات الاتحادية وكل القطاع العام يوم الأول من محرم 1441 وبما يوافق ذلك بالتاريخ الميلادي، كما سيكون الأول من محرم 1441 إجازة وعطلة رسمية أيضا في القطاع الخاص بالإمارات.

متى يصادف 1 محرم 2019 بالتاريخ الميلادي في الإمارات

يوم الرؤية واستطلاع هلال أول أيام شهر المحرم 2019 ويوم تحري هلال أول أيام السنة الهجرية 1441، سيكون مساء يوم الجمعة 29 ذي الحجة 1440 الموافق 30 أغسطس 2019، وطبقا للحسابات الفلكية، سوف تتم مشاهدة هلال السنة الهجرية الجديدة مساء يوم الجمعة، ليكون يوم السبت 31 أغسطس 2019 هو أول محرم 2019 وبداية السنة الهجرية الجديدة في الإمارات فلكيا.

وعلى الرغم من التقدم الكبير في علم الفلك، إلا إن الإمارات ومعظم الدول العربية تعتمد على الرؤية الشرعية للهلال لتحديد بدايات الشهور الهجرية، وعليه ننتظر نتيجة رؤية هلال 1 محرم في الإمارات مساء يوم الجمعة لمعرفة تاريخ إجازة رأس السنة الهجرية، والذي قد يكون السبت أو الأحد.