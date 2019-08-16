مواعيد زيارة “قرية ورد” إيفنت موسم الطائف 2019 والمكان، أسعار تذاكر الدخول “مجانا”

ما هي مواعيد زيارة قرية ورد في إيفنت موسم الطائف 2019 وكم أسعار تذاكر الدخول لمدينة الورد بالطائف أسئلة كثيرة تشغل تفكير الجميع الان، وبخصوص أسعار الدخول لقرية الورد بالطائف فالدخول مجانا للجميع من المواطنين والمقيمين والسائحين القادمين لتلك المدينة الساحرة، إذا كنت متواجد في الطائف الان عليك بزيارة قرية الورد وتجربة مبهرة مع الورد الطائفي والكثير الكثير من الفعاليات المبهرة والعروض المدهشة، وأوقات لن تنسى، مع فعالية تنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

موقع قرية الورد بالطائف 2019 في منتزه الردف، وستجد الورد الطائفي في كل مكان بالقرية، ومع دخولك لها ستجد حسن الضيافة العربية بتقديم القهوة العربية الممزوجة بالورد، تقام بمدينة الورود بالطائف العروض البهلوانية وعروض السيرك العالمية، والعروض الفنية، كما ستجد في المدينة النافورة التفاعلية، كما تجد العروض والألعاب النارية، كما توجد مجموعة متميزة من ألعاب الركوب، كما توجد منطقة للمطاعم وتناول المشروبات والمأكولات.

مواعيد زيارة قرية الورد بالطائف 2019