مواصفات الصورة الشخصية المقبولة للتقديم على اللوتري الأمريكي 2023

اللوتري الأمريكي أو القرعة العشوائية للهجرة للولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أهم الأحداث التي ينتظرها العديد من جميع بقاع العالم لتحقيق حلم الهجرة لأمريكا والتمتع بالمزايا العديدة التي توفرها القرعة للفائزين سنوياً، وكنا قد تحدثنا من قبل عن اللوتري بشكل مفصل في اكثر من مقال ولكن اليوم سنتحدث عن أهم جزئية تتوقف عليها قبول الطلب في القرعة وعدم الاستبعاد من البداية وهي “الصورة” فالصورة الشخصية من أهم عوامل القبول في DV Lottary ، وسنتحدث اليوم عن كيفية ضبط صورة اللوتري ومواصفات الصورة المثالية للقبول والحصول على Green card.

مواصفات صورة اللوتري 2023

في البداية يجب أن تخبر استديو التصوير أن الصورة للتقديم على اللوتري وإن كان على علم بالمواصفات فسيسهل عليك الكثير

أولا: المواصفات العامة للصورة

يجب أن تكون الصورة حديثة لا تحاول التقديم بصورة قديمة. أن تكون الصورة غير محددة الحواف. لا يُسمح بالتحسينات أو التعديلات على الصورة بأي وسيلة. أن تكون الصورة ذات خلفية بيضاء بدون رتوش مع عدم وجود ظلال مشتتة للانتباه وغير منسوخة بألة تصوير. الحفاظ على نسبة العرض والارتفاع الاصلية للصورة وغير مسموح بتمديد الصورة مقاس الصورة بحجم 5X5 أي 2X2 بوصة او 600X600 بيكسل. وأن تكون دقة الصورة 300 بيكسل (يفضل أن تخبر المصور بذلك)

ثانيا: ما تحتويه صورة اللوتري

أن توضح ملامح وجهك بالكامل ( الأذنين، الكتف، الجبهة، الرقبة..). يجب أن تنظر في اتجاه امامي مع تعبير محايد غير مبتسم والعينين مفتوحتين في اتجاه الكاميرا. لا يجب اظهار اي جزء من الجسد تحت الكتفين. لا يجب أن يظهر أي شخص أخر في الصورة.

ثالثا: وضع التصوير

يجب عدم إمالة الرأس لأعلى أو لأسفل أو للجانب. يجب أن تنظر في اتجاه امامي مع تعبير محايد غير مبتسم والعينين مفتوحتين في اتجاه الكاميرا. يجب أن يتراوح ارتفاع الرأس (من أعلى الرأس إلى أسفل الذقن) بين 50٪ و 69٪ من إجمالي الارتفاع في الصورة. وأن يكون ارتفاع العين ( من أسفل الصورة إلى مستوى العين) بين 56٪ و 69٪ من ارتفاع الصورة، كما بالشكل

رابعا: العناصر الزخرفية

لا يجب أن ترتدي نظارات أو أي أشياء تخفي وجهك. لا يجب ارتداء القبعات أو أغطية الرأس إلا إذا تم ارتداؤها لأسباب دينية كالحجاب للمسلمات ولكن لا يجب أن يحجب أي من ملامح للوجه. صور الأفراد العسكريين أو العاملين بخطوط الطيران أو غيرهم ممن يرتدون القبعات غير مسموح بها.

تصوير الأطفال الرضع والمواليد صورة اللوتري

هناك طريقتين لتصوير الأطفال

1- ضع الطفل على الأرض وتحته ملاءة سرير بيضاء وتأكد من عدم وجود ظلال على الصورة حاصة وان التقطت من اعلى.

2- ضع الطفل علي كقعد السيارة ” كارسيت” وتحه ملاءة بيضاء.

ملحوظة يجب ان تكون اعين الطفل مفتوحة

في النهاية هناك الكثير من المواقع التي يمكن ان تختبر بها صلاحية صورة اللوتري فبرجاء الاختبار قبل التقديم وبالتوفيق