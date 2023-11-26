من هو “يحيى السنوار” قائد حماس في غزة؟
السنوار، هو زعيم الجناح السياسي لحركة حماس في غزة، وأحد أكثر الرجال المطلوبين في إسرائيل.
وهو صاحب قرار طوفان الأقصى الذي وقع في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، والتي قُتل فيها حوالي 1200 شخص، وتم اختطاف أكثر من 200 آخرين.
يحيى السنوار
(أسير محرَّر في صفقة وفاء الأحرار ٢٠١١)
(قائد محرِّر لصفقة وفاء الأحرار ٢٠٢٣) pic.twitter.com/tQxzhZiIxK
— محمد عصام (@Messam61297) November 25, 2023
ماذا تقول عنه قادة إسرائيل؟
- “يحيى السنوار هو القائد، وهو رجل ميت”، هذا ما أعلنه المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري في أوائل أكتوبر.
- وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي: “هذا الهجوم البغيض قرره يحيى السنوار”، لذلك هو والذين معه أموات يمشون، ومن بين هؤلاء محمد ضيف، الزعيم المراوغ لجناح حماس العسكري، كتائب عز الدين القسام.
- يعتقد هيو لوفات، زميل السياسات البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR)، أن “ضيف” كان العقل المدبر وراء التخطيط لهجوم 7 أكتوبر؛ لأنها كانت عملية عسكرية، لكن السنوار من المحتمل أن يكون جزءًا من المجموعة التي خططت وأثرت فيه.
- وتعتقد إسرائيل أن السنوار، الرجل الثاني في القيادة بعد زعيم حماس إسماعيل هنية، محاصر تحت الأرض، ويختبئ في أنفاق في مكان ما تحت أرض غزة مع حراسه الشخصيين، ولا يتواصل مع أحد خوفا من أن يتم تعقب إشارته وتحديد موقعها.
عليكم أن تتجهزوا لمعركة كبيرة .
القائد البطل يحيي السنوار مهندس معركة العبور في ٧ أكتوبر.
حين يوفي الرجال بوعدهم. #القائد_يحيي_السنوار pic.twitter.com/3BVE5ZWpHE
— مختار الرحبي (@alrahbi5) November 26, 2023
التربية والاعتقالات
- السنوار ذو (61 عاما)، المعروف باسم أبو إبراهيم، ولد في مخيم خان يونس للاجئين في الطرف الجنوبي من قطاع غزة، كان والداه من عسقلان، لكنهما أصبحا لاجئين بعد “النكبة” وبعد التهجير الجماعي للفلسطينيين من منازل أجدادهم في فلسطين في الحرب التي أعقبت تأسيس إسرائيل عام 1948.
- تلقى تعليمه في مدرسة خان يونس الثانوية للبنين ثم تخرج بدرجة البكالوريوس في اللغة العربية من الجامعة الإسلامية بغزة.
- يقول “إيهود يعاري”، زميل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الذي أجرى مقابلة مع السنوار في السجن أربع مرات، “إن الجماعات الإسلامية “كانت تعمل على حملات ضخمة للشباب الذين يذهبون إلى المساجد في ظل الفقر الذي يعيشه مخيم اللاجئين”، وأنها اكتسبت فيما بعد أهمية مماثلة بالنسبة لهما.
- اعتقلت إسرائيل السنوار لأول مرة عام 1982، عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا، بتهمة “أنشطة إسلامية”، ثم اعتقلته مرة أخرى في عام 1985، وفي هذا الوقت تقريبًا، حصل على ثقة مؤسس حماس، الشيخ أحمد ياسين.
- ويقول “كوبي مايكل”، الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، إن الاثنين أصبحا “مقربين للغاية”، ويضيف مايكل أن هذه العلاقة مع الزعيم الروحي للمنظمة ستمنح السنوار فيما بعد “تأثير الهالة” داخل الحركة.
- وبعد عامين من تأسيس حماس عام 1987، قام بتأسيس جهاز الأمن الداخلي المخيف التابع للحركة المعروف باسم “المجد”، وكان لا يزال عمره 25 عامًا فقط.
قيل لأحمد الجعبري "مهندس وفاء الأحرار" رحمه الله من أحد رفاقه: الله يطول بعمرك يا أبو محمد وتقر عينك بصفقة وفاء الأحرار 2.
رد عليه :" أنا اليوم أتممت مهمتي،وهؤلاء المُحررين هم من سيكملوا المشوار من بعدي".
فكان يحيى السنوار"مهندس الطوفان"من المحررين الذين أكملوا المشوار اليوم. pic.twitter.com/6aRDAa6KDa
— fares (@faresspal) November 24, 2023
- اشتهر جهاز المجد بمعاقبة المتهمين بما يسمى بالجرائم الأخلاقية، يقول مايكل إنه استهدف المتاجر التي تخزن “أشرطة الفيديو الجنسية” بالإضافة إلى مطاردة وقتل أي شخص يشتبه في تعاونه مع إسرائيل.
- ويقول يعاري إنه كان مسؤولا عن العديد من “عمليات القتل الوحشية” لأشخاص يشتبه في تعاونهم مع إسرائيل، وبعضهم بيديه وكان يفتخر بذلك ويتحدث عن ذلك معي ومع الآخرين.
- ووفقا لمسؤولين إسرائيليين، فقد اعترف لاحقا بمعاقبة مخبر مشتبه به من خلال جعل شقيق الرجل يدفنه حيا.
- يقول ياري: “إنه من النوع الذي يستطيع أن يجمع حوله أتباعًا ومعجبين، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الذين يخافون منه ولا يريدون الدخول في أي قتال معه”.
- وفي عام 1988، زُعم أن السنوار خطط لاختطاف وقتل جنديين إسرائيليين، وتم اعتقاله في العام نفسه، وأدانته إسرائيل بقتل 12 فلسطينيا وحكم عليه بأربعة أحكام بالسجن مدى الحياة.
من الذاكرة
فرحة الأسير المحرر يحيى السنوار بعد إطلاق سراحه ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011 بعد أن كان محكوماً عليه بالسجن مدى الحياة أربع مرات قضي منهم 24 عاماً داخل سجون الإحتلال. pic.twitter.com/PPV9RRWfSq
— Zaid Alsalman (@ZaidAlsalman6) November 25, 2023
سنوات السجن
- قضى السنوار أكثر من 22 عاما في السجون الإسرائيلية، من عام 1988 إلى عام 2011، ويبدو أن الوقت الذي قضاه هناك، والذي قضاه بعض الوقت في الحبس الانفرادي، جعله أكثر تطرفا.
- يقول يعاري: “لقد تمكن من فرض سلطته بلا رحمة، مستخدماً القوة”، لقد وضع نفسه كقائد بين السجناء، حيث كان يتفاوض نيابة عنهم مع سلطات السجن ويفرض الانضباط بين النزلاء.
- وصف تقييم الحكومة الإسرائيلية للسنوار خلال فترة وجوده في السجن شخصيته بأنها “قاسية وموثوقة ومؤثرة وتتمتع بقدرات غير عادية على التحمل، وماكرة ومتلاعبة، وراضية بالقليل، وتحافظ على الأسرار حتى داخل السجن بين السجناء الآخرين، لديها القدرة على قيادة الحشود.
- تقييم يعاري للسنوار الذي تراكم خلال الأوقات التي التقيا فيها، هو أنه “مختل عقليا”.
يحيى السنوار فى خطاب سابق:
"سنجعل نتنياهو يلـ.ـعن اليوم الذي أنولدت فيه أمه !!"
وغالبا هذا ما يحدث الان لنتنياهو بطريقة او اخرى 😄
pic.twitter.com/ECyru6Vsv6
— Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) November 23, 2023
- يقول ياري إنه “ماكر للغاية وداهية ورجل يعرف كيفية متى يبدأ ومتى ينتهي كنوع من السحر الشخصي”.
- وعندما قال له السنوار إنه يجب تدمير إسرائيل وأصر على أنه لا يوجد مكان للشعب اليهودي في فلسطين، “كان يمزح قائلا: ربما سنستثنيك”.
- أثناء وجوده في السجن، أصبح السنوار يجيد اللغة العبرية، ويقرأ الصحف الإسرائيلية، يقول باري إن السنوار كان يفضل دائمًا التحدث معه بالعبرية، على الرغم من أن ياري كان يجيد اللغة العربية.
- يقول باري: “لقد سعى إلى تحسين لغته العبرية”، “أعتقد أنه أراد الاستفادة من شخص يتحدث العبرية بشكل أفضل فتحدث مع أحد حراس السجن”.
قبل عام تحدث القائد يحيى السنوار ۱٤-١٢-٢٠٢٢
– نمهل الاحتلال وقتا محدودا لاتمام صفقة تبادل وإلا سنغلق هذا الملف الى أبد الآبدين
– سنوجد طريقة أخرى لتحرير أسرانا إذا لم يتحرك الاحتلال لاتمام صفقة تبادل أسرى pic.twitter.com/ckgOtfJPCy
— Ali (@resist4ever__) November 26, 2023
- تم إطلاق سراح السنوار في عام 2011 كجزء من صفقة شهدت إطلاق سراح 1027 سجينًا فلسطينيًا وعربيًا إسرائيليًا من السجون مقابل رهينة إسرائيلية واحدة، وهو الجندي الإسرائيلي “جلعاد شاليط”، وظل شاليط محتجزا لمدة خمس سنوات بعد اختطافه من قبل شقيق السنوار هو وآخرين، ومحمد السنوار قائد عسكري كبير في حماس، ومنذ ذلك الحين دعا السنوار إلى المزيد من عمليات اختطاف الجنود الإسرائيليين.
- وفي ذلك الوقت كانت إسرائيل قد أنهت احتلالها لقطاع غزة وكانت حماس تتولى زمام الأمور، بعد أن فازت في الانتخابات ثم قضت على منافسيها، وهي حركة فتح التي تزعمها ياسر عرفات، وذلك بإلقاء العديد من أعضائها من فوق قمم المباني العالية.
الالتزام والانضباط عند السنوار
- ويقول مايكل إنه عندما عاد السنوار إلى غزة، تم قبوله على الفور كقائد، وكان الكثير من هذا يتعلق بمكانته كعضو مؤسس لحركة حماس الذي ضحى بسنوات عديدة من حياته في السجون الإسرائيلية.
- ويقول مايكل: “لكن الناس كانوا يخشونه أيضًا، فهو شخص يقتل الناس بيديه”، لقد كان وحشيًا للغاية وعدوانيًا وجذابًا في نفس الوقت.”
- يقول يعاري: “إنه ليس خطيبًا”، وعندما يتحدث إلى الجمهور فهو مثل شخص من الغوغاء.”
- ويضيف يعاري أنه فور خروجه من السجن، قام السنوار أيضًا بتشكيل تحالف مع كتائب عز الدين القسام ورئيس الأركان مروان عيسى.
- وفي عام 2013، انتخب عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، قبل أن يصبح رئيسا لها في عام 2017.
- كما لعب محمد، شقيق السنوار الأصغر، دورًا نشطًا في حماس، وادعى أنه نجا من عدة محاولات اغتيال إسرائيلية قبل أن تعلن حماس وفاته في عام 2014، وظهرت تقارير إعلامية منذ ذلك الحين تؤكد أنه ربما لا يزال على قيد الحياة، وينشط في الجناح العسكري لحماس المختبئ في الأنفاق أسفل غزة، وربما لعب دورًا في هجمات 7 أكتوبر.
- اشتهار السنوار بالقسوة والعنف أكسبته لقب جزار خان يونس.
- يقول يعاري: “إنه رجل يفرض انضباطًا وحشيًا، الناس في حماس يعرفون وما زالوا يعرفون إذا عصيت السنوار، “فإنك تضع حياتك على المحك”.
يحيى السنوار… فيديو جيد pic.twitter.com/qDH8PEJLWh
— تيسير البلبيسي (@Taysirbalbisi) November 26, 2023
- ومن المعروف أنه كان مسؤولاً عن اعتقال وتعذيب وقتل قائد في حماس يدعى محمود اشتيوي عام 2015، والذي اتهم بالاختلاس والمثلية الجنسية.
- وفي عام 2018، أشار في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام الدولية إلى دعمه لآلاف الفلسطينيين لاختراق السياج الحدودي الذي يفصل قطاع غزة عن إسرائيل كجزء من الاحتجاجات على نقل الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
- وفي وقت لاحق من ذلك العام ادعى أنه نجا من محاولة اغتيال قام بها فلسطينيون موالون للسلطة الفلسطينية المنافسة في الضفة الغربية.
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ومع ذلك فقد أظهر أيضاً فترات من البراغماتية، فدعم وقف إطلاق النار المؤقت مع إسرائيل، وتبادل الأسرى، والتصالح مع السلطة الفلسطينية، ويقول مايكل إنه تعرض لانتقادات من قبل بعض المعارضين باعتباره معتدلاً للغاية.