من هو “يحيى السنوار” قائد حماس في غزة؟

قيل لأحمد الجعبري "مهندس وفاء الأحرار" رحمه الله من أحد رفاقه: الله يطول بعمرك يا أبو محمد وتقر عينك بصفقة وفاء الأحرار 2.

رد عليه :" أنا اليوم أتممت مهمتي،وهؤلاء المُحررين هم من سيكملوا المشوار من بعدي".

فكان يحيى السنوار"مهندس الطوفان"من المحررين الذين أكملوا المشوار اليوم. pic.twitter.com/6aRDAa6KDa

— fares (@faresspal) November 24, 2023