من هو فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيس الديوان الملكي السعودي الجديد والسيرة الذاتية له

من هو فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيس الديوان الملكي السعودي الجديد هو السؤال الذي يشغل تفكير الجميع في السعودية الان بعد صدور الامر الملكي، حيث نقدم لكم السيرة الذاتية للوزير فهد العيسى وتاريخه والشهادات العلمية التي حصل عليها، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل حتى وصوله لهذا المنصب الكبير، كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019 عدد من الأوامر الملكية، ومنها تعيين فهد العيسي في منصب رئيس الديوان الملكي خلفا لخالد بن عبد الرحمن العيسى.

من هو فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيس الديوان الملكي الجديد

الوزير فهد بن محمد بن صالح العيسى كان يشغل منذ عام 2015 منصب مدير مكتب وزير الدفاع بالمرتبة الممتازة، عمل من قبل لمدة 18 عاما في منصب مستشار قانوني متعاون مع الديوان الملكي السعودي، وقبل ذلك شغل منصب باحث قانوني في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ثم مستشار قانوني في نفس الهيئة.

فهد العيسى رئيس الديوان الملكي السعودي الجديد حاصل على درجة الماجستير في القانون من الجامعة الأمريكية بواشنطن، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الأنظمة من كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، قدم الكثير من البحوث والدراسات في مجالات تخصصه.