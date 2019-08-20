من هو حبيب الصايغ الشاعر والكاتب الإماراتي الذي توفى اليوم سؤال الملايين في الوطن العربي الان بعد الإعلان رسميا عن وفاة الأديب الكبير، حيث نقدم لكم السيرة الذاتية للكاتب والشاعر حبيب الصايغ ومسيرته الأدبية والشعرية، وأهم ما قدمه في هذا المجال، هذا وقد نعى كل الكتاب والشعراء العرب الراحل حبيب الصايغ فور انتشار خبر وفاته، كما نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الأديب الراحل قائلا “فقدت الإمارات اليوم أحد أعمدة الأدب والصحافة والإعلام”.

من هو حبيب الصايغ الشاعر والكاتب الإماراتي الذي توفى اليوم والسيرة الذاتية له

الشاعر والكاتب الإماراتي حبيب الصايغ من مواليد مدينة أبوظبي عام 1955، توفى اليوم عن عمر يناهز 64 عام، كان يشغل قبل وفاته منصب أمين عام الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وهو رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، له إنتاج شعري معروف ومتميز، تم ترجمة قصائده لعدة لغات ومنها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والصينية والألمانية.

حبيب الصايغ الشاعر الإماراتي الذي توفى اليوم حاصل على درجة الماجستير من جامعة لندن في تخصص الترجمة واللغويات الإنجليزية العربية، وهو حاصل على إجازة الفلسفة، حصل على الكثير من الجوائز محليا وإقليميا وعالميا ومنها: جائزة تريم عمران، تكريم جمعية الصحفيين، جائزة الدولة التقديرية في الآداب.