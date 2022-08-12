مُلحد هندي يحمل الجنسية البريطانية.. من هو الكاتب سلمان رشدي صاحب رواية “آيات شيطانية”

أكَّدت مصادر صحفية أنَّ الكاتب البريطاني المُلحد سلمان رشدي يخضع لعمليات جراحية بعد أن تعرَّض لهجوم في قاعة كان يستعدّ لإلقاء محاضرة فيها غرب ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الجمعة،

نقل سلمان رشدي بالمروحية لتلقي العلاج

وأوضحت شرطة نيويورك أن الكاتب المُلحد سلمان رشدي كان قد تعرّض للطعن في العنق خلال هجوم استهدفه قبيل إلقائه محاضرة الجمعة، قبل توقيف المشتبه به في الحادثة، ونقل سلمان رشدي بالمروحية إلى مستشفى في المنطقة، لتلقي العلاج وسط غموض يلف وضعه الصحي خالياً.

يأتي ذلك فيما تداول روُّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثِّق اللحظات الأولى للهجوم، بينما هرع عدد من الأشخاص لنجدته الكاتب الملحد الذي اشتهر بمواقفه وكتاباه المسيئة للإسلام والقرآن الكريم.

مُلحد هندي يحمل الجنسية البريطانية

وكان سلمان رشدي، المُلحد المولود في الهند لأبوين مسلمين، والذي يبلغ من العمر حالياً 75 عاماً، قد أثار الكثير من الجدل والغضب بين عموم المسلمين منذ العام 1988م، حين أصدر روايته المسيئة “آيات شيطانية” ما دفع مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران “روح الله الخميني” لإصدار فتوى بهدر دمه، وتمَّ رصد جائزة مالية تزيد عن 3 ملايين دولار لمن يقتله، لا تزال سارية حتى الآن.

بوريس جونسون يصف الهجوم على رشدي بـ”المروع”

اضطر سلمان رشدي بعد ذلك للاختباء وقامت الحكومة البريطانية بتأمين حمايته في المملكة المتحدة حيث بقي متوارياً عن الأنظار، بينما كان يُغيّر مقر إقامته بشكلٍ متكرر.

بعد الهجوم غرَّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مُتعاطفاً مع الكاتب الذي يحمل الجنسية البريطانية واصفاً الهجوم على سلمان رشدي “بالمروع” حسب تعبيره.