أخبار عالمية

مُلحد هندي يحمل الجنسية البريطانية.. من هو الكاتب سلمان رشدي صاحب رواية “آيات شيطانية”

محمد خير الحوراني

أكَّدت مصادر صحفية أنَّ الكاتب البريطاني المُلحد سلمان رشدي يخضع لعمليات جراحية بعد أن تعرَّض لهجوم في قاعة كان يستعدّ لإلقاء محاضرة فيها غرب ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الجمعة،

الكاتب الملحد سلمان رشدي

نقل سلمان رشدي بالمروحية لتلقي العلاج

وأوضحت شرطة نيويورك أن الكاتب المُلحد سلمان رشدي كان قد تعرّض للطعن في العنق خلال هجوم استهدفه قبيل إلقائه محاضرة الجمعة، قبل توقيف المشتبه به في الحادثة، ونقل سلمان رشدي بالمروحية إلى مستشفى في المنطقة، لتلقي العلاج وسط غموض يلف وضعه الصحي خالياً.

كان يحمل رخصة قيادة مزورة.. الشرطة تكشف هوية منفذ الهجوم على “سلمان رشدي” وإيران تعلِّق على الحادثة

طعن سلمان رشدي صاحب كتاب آیات شيطانية على مسرح في نيويورك

الكاتب الملحد سلمان رشدي
الكاتب الملحد سلمان رشدي

يأتي ذلك فيما تداول روُّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثِّق اللحظات الأولى للهجوم، بينما هرع عدد من الأشخاص  لنجدته الكاتب الملحد الذي اشتهر بمواقفه وكتاباه المسيئة للإسلام والقرآن الكريم.

مُلحد هندي يحمل الجنسية البريطانية

وكان سلمان رشدي، المُلحد المولود في الهند لأبوين مسلمين، والذي يبلغ من العمر حالياً 75 عاماً، قد أثار الكثير من الجدل والغضب بين عموم المسلمين منذ العام 1988م، حين أصدر روايته المسيئة “آيات شيطانية” ما دفع مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران “روح الله الخميني” لإصدار فتوى بهدر دمه، وتمَّ رصد جائزة مالية تزيد عن 3 ملايين دولار لمن يقتله، لا تزال سارية حتى الآن.

بوريس جونسون يصف الهجوم على رشدي بـ”المروع”

اضطر سلمان رشدي بعد ذلك للاختباء وقامت الحكومة البريطانية بتأمين حمايته في المملكة المتحدة حيث بقي متوارياً عن الأنظار، بينما كان يُغيّر مقر إقامته بشكلٍ متكرر.

جونسون يصف الهجوم على سلمان رشدي بالمروع
جونسون يصف الهجوم على سلمان رشدي بالمروع

بعد الهجوم غرَّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مُتعاطفاً مع الكاتب الذي يحمل الجنسية البريطانية واصفاً الهجوم على سلمان رشدي “بالمروع” حسب تعبيره.

محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.