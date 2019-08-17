من هو الفريق أول جمال عمر وزير الدفاع السوداني الجديد.. والسيرة الذاتية له

من هو جمال عمر وزير الدفاع السوداني الجديد هو سؤال الجميع الان بعد تكليف سيادته بهذا المنصب في تلك المرحلة الهامة من تاريخ السودان، حيث نقدم السيرة الذاتية للفريق أول جمال عمر من ويكيبيديا، وتاريخه والمناصب القيادية التي تولاها حتى وصوله لهذا المنصب الهام، هذا ويعتبر اليوم السبت 17 أغسطس 2019 يوم هام في تاريخ السودان الحديث، حيث سيتم التوقيع النهائي لاتفاقية المرحلة الانتقالية بين قوى التغيير والمجلس العسكري، بعد فترة مفاوضات هامة، يحضر حفل التوقيع رموز السودان، وعدد من قادة أفريقيا والعالم.

من هو جمال الدين عمر وزير الدفاع السوداني الجديد، والسيرة الذاتية له

هو جمال الدين عمر محمد إبراهيم، قبل توليه منصب وزير الدفاع الجديد كان عضوا في المجلس العسركي الانتقالي رئيسا للجنة الأمن والدفاع، وكان برتبة فريق ركن، وتم ترقيته إلى رتبة فريق أول في 15 أبريل 2019 بقرار من رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وكان الفريق أول جمال عمر يشغل منذ مارس 2017 كان يشغل الفريق أول جمال عمر منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.

هذا ومن المرتقب أن يؤدي الفريق أول جمال عمر وزير الدفاع الجديد اليمين القانونية مع الحكومة السوداني الجديدة خلال الساعات القليلة القادمة، وبعد أن يتم التوقيع الرسمي والنهائي لاتفاقيات المرحلة الانتقالية بالسودان.