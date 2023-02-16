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من جديد | هزة أرضية تضرب سوريا وتركيا وزلزال يشعر به سكان لبنان .. قوة 5 ريختر

عبد الرحمن رضا

أنباء مؤكدة عن حدوث هزة أرضية متوسطة هزت معظم المناطق اللبنانية، وذلك مساء اليوم الخميس، حيث استمرت لثوان معدودة هذه الهزة وشعر بها سكان الجنوب والشمال وبيروت أيضاً.

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في غضون ذلك، أعلن المركز الأورومتوسطي للزلازل أنه منذ قليل حدثت هزة أرضية وضربت وسط تركيا بقوة وصلت إلى 4.7 ريختر.

علاوة على ذلك، أكدت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، أن ولاية هاتاي جنوبي البلاد، تعرضت لهزة أرضية أيضاً بقوة وصلت إلى 5.1 درجة على مقياس ريختر.

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بينما أكدت وكالة “سانا” السورية الرسمية على حدوث هزة أرضية شعر بها سكان دمشق وحلب واللاذقية ومحافظات أخرى في دولة سوريا.

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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