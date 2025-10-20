أخبار عالمية

من جديد.. ترامب يتحدث عن قمة شرم الشيخ

آياتي خيري

بعد أيام بسيطة من إنتهاء قمة شرم الشيخ أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين بالاحترافية العالية التي أظهرتها مصر خلال تنظيم وتأمين قمة شرم الشيخ للسلام التي شهدت توقيع اتفاق تاريخي لإنهاء الحرب في غزة.

تصريحات ترامب

ومن المعروف أن ترامب في كلمته خلال القمة قال أن مصر أثبتت قدرتها على قيادة جهود السلام في المنطقة موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً: “أشكر الرئيس السيسي على إرسال ست مقاتلات مصرية لمرافقة طائرتي الرئاسية، لقد كانوا مذهلين حقاً” وأضاف مازحا ً: “حين رأيتهم بجانب الطائرة قلت في نفسي آمل أن تكون تلك المقاتلات مسالمة” ، لكن المشهد كان مهيباً ويعكس احترافية الجيش المصري.

ترامب: السيسي قائد عظيم ومصر حضارة السلام

وأكد ترامب أن مصر لعبت دوراً محورياً في التوصل إلى اتفاق “شرم الشيخ للسلام”، مشيداً بقدرة القاهرة على جمع الأطراف المتنازعة على طاولة واحدة، وقال: “الرئيس السيسي قائد عظيم يقود دولة تمتد حضارتها إلى ستة آلاف عام، ودوره في تحقيق هذا الاتفاق لا يقدر بثمن”.

وأضاف أن الاتفاق يمثل بداية جديدة للسلام في الشرق الأوسط، مشيراً إلى إطلاق سراح المحتجزين ووقف العمليات العسكرية كجزء من بنوده.

شكراً مصر بأصوات مسؤولون أمريكيون

كما نشر عدد من مسؤولي البيت الأبيض، بينهم مدير الاتصالات ستيفن تشيونج ومستشارة الرئيس مارجو مارتن، مقاطع فيديو على منصة “X” تظهر الطائرات المصرية وهي ترافق الطائرة الرئاسية الأمريكية، مرفقة بتعليق: “شكراً مصر“.
وانضمت إيفانكا ترامب إلى المعلقين، مثنية على كفاءة التنظيم المصري ودفء الاستقبال.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.