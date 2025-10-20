من جديد.. ترامب يتحدث عن قمة شرم الشيخ

بعد أيام بسيطة من إنتهاء قمة شرم الشيخ أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين بالاحترافية العالية التي أظهرتها مصر خلال تنظيم وتأمين قمة شرم الشيخ للسلام التي شهدت توقيع اتفاق تاريخي لإنهاء الحرب في غزة.

تصريحات ترامب

ومن المعروف أن ترامب في كلمته خلال القمة قال أن مصر أثبتت قدرتها على قيادة جهود السلام في المنطقة موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً: “أشكر الرئيس السيسي على إرسال ست مقاتلات مصرية لمرافقة طائرتي الرئاسية، لقد كانوا مذهلين حقاً” وأضاف مازحا ً: “حين رأيتهم بجانب الطائرة قلت في نفسي آمل أن تكون تلك المقاتلات مسالمة” ، لكن المشهد كان مهيباً ويعكس احترافية الجيش المصري.

ترامب: السيسي قائد عظيم ومصر حضارة السلام

وأكد ترامب أن مصر لعبت دوراً محورياً في التوصل إلى اتفاق “شرم الشيخ للسلام”، مشيداً بقدرة القاهرة على جمع الأطراف المتنازعة على طاولة واحدة، وقال: “الرئيس السيسي قائد عظيم يقود دولة تمتد حضارتها إلى ستة آلاف عام، ودوره في تحقيق هذا الاتفاق لا يقدر بثمن”.

وأضاف أن الاتفاق يمثل بداية جديدة للسلام في الشرق الأوسط، مشيراً إلى إطلاق سراح المحتجزين ووقف العمليات العسكرية كجزء من بنوده.

شكراً مصر بأصوات مسؤولون أمريكيون

كما نشر عدد من مسؤولي البيت الأبيض، بينهم مدير الاتصالات ستيفن تشيونج ومستشارة الرئيس مارجو مارتن، مقاطع فيديو على منصة “X” تظهر الطائرات المصرية وهي ترافق الطائرة الرئاسية الأمريكية، مرفقة بتعليق: “شكراً مصر“.

وانضمت إيفانكا ترامب إلى المعلقين، مثنية على كفاءة التنظيم المصري ودفء الاستقبال.