من بينهم بيل غيتس والأمير أندرو وأوبرا وينفري.. الكشف عن شخصيات ثقيلة على صلة بوثائق إبستين

كشفت قائمة المتورطين مع جيفري إبستين العديد من التساؤلات حول عدد من الشخصيات البارزة، منهم من هو حي يرزق إلى اليوم، بل إن منهم من سيترشح لرئاسة أقوى دولة في العالم حتى الآن، ووسط زخم شديد، كشفت الوثائق التي تم الإفراج عنها بحكم القاضية لوريتا بريسكا في نيويورك، في 18 ديسمبر، عن ما يقرب من 180 اسما متورطا في قضية الملياردير الأمريكي الذي مات منتحرا في محبسه عام 2019.

بل غيتس_المصدر: إكس

ويأتي هذا الأمر من القاضية في إطار دعوى التشهير التي رفعتها الأميركية فيرجينيا جوفري على إبستين وشريكته السابقة وعشيقته «غيلاين ماكسويل» والتي هي محكوم عليها بالسجن مدة 20 عاما منذ 2022.

وجلبت القاضية في وثيقة مكونة من 50 صفحة حالات ما يقرب من 80 شخصا تحت أسماء مستعارة «دو»، وأمرت بالكشف عن هوياتهم الكاملة خلال 14 يوم من الحكم، وهو ما يكون في الأول أو الثاني من شهر يناير 2024، وتعود قضية جوفري إلى عام 2016.

أبرز الأسماء التي ظهرت في وثائق جزيرة جيفري إبستين: – بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي السابق

– إيهود باراك، رئيس الوزارء الإسرائيلي السابق

– كيفن كوسنر، الممثل الأمريكي

– أوبرا وينفري، مقدمة البرامج الشهيرة

– الملياردير بيل غيتس

– الأمير أندرو شقيق ملك بريطانيا

– ستيفن هوكنز،… pic.twitter.com/2843gv1tAX — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) January 4, 2024

يضاف إلى ما سبق، أن ماكسويل وإبستين كانا معا طوال 30 عاما برابطة عاطفية منذ تسعينات القرن الماضي، أي أنهما كانا على علاقة قبل أن يكون هناك بينهما تعاون مهني وتواطؤ في جرائمهما الجنسية.

«غيلاين ماكسويل» تحمل الجنسية البريطانية والأمريكية والفرنسية، وهي من الوجوه البارزة والمشهورة في أميركا، تم إدانتها عام 2021 بالاتجار الجنسي بقاصرات لصالح إبستين.

أبرز اتهامات رافعة الدعوى فيرجينيا جوفري

إبستين معروف بأنه رجل أعمال في القطاع المالي، وصاحب سطوة ونفوذ كبيرين، وله شبكة من العلاقات الممتدة داخل و خارج الولايات المتحدة، اتهم بالاعتداء الجنسي على قاصرات واغتصابهن، وسقطت دعوى الحق العام عليه عندما أقدم على الانتحار في سجنه في 10 أغسطس 2019.

وفي قضية هامة منفصلة، وذات بعد دولي، اتهمت جوفري البالغة من العمر 40 عاما، الأمير أندرو بالاعتداء الجنسي عليها 3 مرات، عام 2001 عندما كانت في عمر الـ17، في لندن ونيويورك وجزر فيرجن البريطانية، وأكدت في سؤالها أنها التقت به عن طريق إبستين.

وفي 15 فبراير من عام 2022، تم التوصل اتفاق بالتراضي مع جوفري، حكم بأن يدفع الأمير 13 مليون دولار وفقا لصحيفة “ديلي تلغراف”، وهذا ما ابتعد بالأمير من محاكمة قضائية في نيويورك، كانت ستؤدي إلى وضع العائلة الملكية في حرج شديد.

القائمة تفضح بيل غيتس وأوبرا وينفري

وجاء الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون على رأس القائمة من المتورطين في قضية جيفري إبستين، وضمت القائمة أيضا الرئيس الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، والملياردير بيل غيتس.

وثائق جيفري إبستين:

بيل غيتس من بين عملاء جيفري إبستاين لكن اسمه سيظهر في الوثائق التي سيتم نشرها خلال للايام القادمة .. pic.twitter.com/sEOkUZbn5x — بلقيس الحريزي (@x_blq_h_) January 4, 2024

وجاء أيضا من بين الأسماء الغريبة، اسم عالم الفيزياء الأمريكي ستيفن هوكنج، وهو الاسم الذي اعتبره الكثير من الصدمات الكبرى لهم، وهو ثالث اسم كبير متورط وبشكل صريح.

ومن الشئ الذي يدعو للدهشة وبقوة، هو أن هوكنج كان يزور الجزيرة المشبوهة لإبستين لعدد من المرات، وشارك في ممارسة طقوس العربدة مع القاصرات في حفلات تشمل الإفراط في تناول الويسكي، والنشاط الجنسي غير المشروط.