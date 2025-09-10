من بكين إلى واشنطن: عرض القوة الصينية يهز أركان البنتاجون

في لحظة بدت وكأنها عودة إلى زمن الحرب الباردة لكن بأسلحة المستقبل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيير اسم وزارة الدفاع إلى “وزارة الحرب”، بينما كانت الصين تكشف عن ترسانة عسكرية قلبت موازين القوة أمام أعين العالم. مشهدان متزامنان يضعان البشرية على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة، حيث لم تعد المواجهة مجرد احتمال، بل واقعًا يفرض نفسه بخطوات متسارعة.

وزارة الحرب تعود

تمثل خطوة ترامب بإعادة تسمية البنتاجون (Pentagon) إلى وزارة الحرب (Ministry of War) إشارة مباشرة إلى تحوّل في العقلية السياسية والعسكرية داخل الولايات المتحدة. لم يعد الأمر مجرد إدارة دفاعية كما كان يُسوّق منذ عام 1947، بل إعلان صريح أن المرحلة المقبلة تتطلب استعادة روح المقاتل وإحياء أخلاقيات الحرب في المؤسسة العسكرية الأمريكية.

قال ترامب: “العالم يتغير بسرعة، وإذا لم نعد أمة من المقاتلين فسوف نخسر مكاننا في التاريخ”.

العرض الصيني الصادم

المشهد يزداد وضوحًا عند ربط هذا القرار بالعرض العسكري الصيني الأخير في الثالث من سبتمبر. بكين استعرضت خلاله قدرات غير مسبوقة أربكت دوائر القرار في واشنطن. من صواريخ عابرة للقارات مثل دي إف 61 (DF-61) بمدى يتجاوز 12 ألف كيلومتر، إلى دي إف 5 سي (DF-5C) القادر على حمل أكثر من عشرة رؤوس نووية موجهة بشكل مستقل، مرورًا بأنظمة تفوق سرعة الصوت، وغواصات مسيّرة بالذكاء الاصطناعي، وأسلحة ليزر مثل إل واي 1 (LY-1) الموجهة ضد الطائرات المسيّرة والأقمار الصناعية. كل ذلك كشف عن فجوة تكنولوجية استراتيجية لم يكن الغرب يتوقعها.

وصرّح شي جينبينج: “لقد دخلنا عصرًا جديدًا من توازن القوى، حيث لا يمكن لأمة واحدة أن تدّعي الهيمنة على العالم بعد اليوم”.

تحالفات جديدة في العلن

وجود قيادات مثل فلاديمير بوتين وكيم جونج أون إلى جانب شي جينبينج، وحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، سبّب إرباكًا إضافيًا لواشنطن التي رأت ملامح تحالف جديد يتشكل في العلن. حتى تصريحات ترامب على منصة تروث سوشيال (Truth Social) حملت قدرًا من السخرية الممزوجة بالمرارة، عندما كتب أن روسيا والهند صارتا أقرب إلى الصين، وأن العالم ربما يتآمر ضد أمريكا.

رؤى متعارضة

يرى المحلل العسكري الأمريكي جيمس أندروز أن العرض العسكري الصيني لم يكن مجرد استعراض، بل رسالة استراتيجية إلى واشنطن بأن قواعد اللعبة تغيرت. وقال: “التحدي الآن أمام الولايات المتحدة هو كيفية سد الفجوة التكنولوجية دون الانجرار إلى مواجهة مباشرة قد تكون كارثية”.

من الجانب الآخر، يقول الخبير الصيني لي وانغ إن ما جرى ليس سوى تأكيد على حق الصين في حماية مصالحها ومكانتها العالمية، مضيفًا: “ما تراه واشنطن تهديدًا نراه نحن استعادة لتوازن مفقود منذ قرون”.

لحظة فاصلة

في النهاية، ما نشهده ليس مجرد تغيير اسم وزارة أو استعراض قوة عابر، بل إعادة رسم لخريطة القوة العالمية. الصين تفرض نفسها كقوة عسكرية من العيار الثقيل، وروسيا وكوريا الشمالية وإيران أقرب من أي وقت مضى لبكين. أما واشنطن، فهي أمام خيارين: إما أن تعيد تعريف دورها وتستعد لمعركة وجودية، أو تترك التاريخ يكتب فصل أفولها.

هذه ليست مجرد خاتمة، بل بوصلة تشير إلى أن العالم يتحرك نحو لحظة فاصلة، ومن يتأخر في قراءة ملامحها سيكون أول من يدفع الثمن.