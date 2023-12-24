من أين يحصل الحوثيين على الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية للسيطرة على البحر الأحمر؟.. التفاصيل

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية أصابع الاتهام لإيران بتورطها في الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر انطلاقا من اليمن، وذلك عبر توفيرها طائرات مسيرة وصواريخ ومعلومات استخباراتية للحوثيين، جاء ذلك خلال تصريحات لمستشار الأمن القومي الأمريكي والتي نشرتها قناة الجزيرة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس.

اتهام إيران بدعم الحوثيون بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة- مصدر الصورة: تم توليدها بواسطة chatgpt

وأكدت القيادة المركزية الأميركية في منطقة البحر الأحمر أنها استجابت لنداءات استغاثة أطلقتها سفينتان استهدفتهما جماعة الحوثي في اليمن، وحتى الآن شنت جماعة الحوثي في اليمن المدعومة من إيران ما لا يقل عن 100 هجوم صاروخي وعشرات الطائرات المسيرة تجاه السفن في البحر الأحمر، وتكرر تهديداتها في استهداف أي سفينة إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل.

عاجل | مستشار الأمن القومي الأمريكي: إيران هي من زودت "الـ.ـحـ.ـو.ثـ.ـيـ.ـيـ.ـن" بالسلاح الذي يستخدمونه وهي المسؤولة في نهاية الأمر pic.twitter.com/U9lTvluMwO — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 4, 2023

وتأتي هجمات الحوثيين لدعم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في حربها ضد إسرائيل بقطاع غزة، وقالت جماعة الحوثي على لسان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة إنها ستستهدف جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسيتها، وحذرت جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

مسؤول إيراني للجزيرة: أبلغنا واشنطن أن إيران ليست إطفائي حرائق، ولا تصدر أوامر لحلفائها في محور المقاومة، وأي تحرك إسرائيلي يهدد الأمن القومي الإيراني في الممرات المائية الدولية سيقابل برد غير متوقع pic.twitter.com/uFJ1W5m46I — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 24, 2023

ومن جهة أخرى وصف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كامرون، إيران بأنها “ذات تأثير خبيث كليا في المنطقة والعالم”، متعهدا في مقابلة نشرت الأحد بتعزيز إجراءات الردع ضد طهران، وقالت شركات شحن كبرى مثل هاباغ لويد وأم.أس.سي وميرسك وشركة النفط بي.بي ومجموعة فرونتلاين لناقلات النفط إنها ستتجنب البحر الأحمر وستغير مسارها لتتخذ طريق رأس الرجاء الصالح في الوقت الحاضر.

عاجل | وزير الخارجية البريطاني لصحيفة التلغراف: لن نتسامح مع أنشطة إيران الخبيثة في بلادنا وفي الشرق الأوسط pic.twitter.com/MW4WWmgc6U — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 23, 2023

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” كانت قد صرحت على لسان وزير الدفاع الأمريكي، إن هناك أكثر من 20 دولة في المجمل وافقت على المشاركة في التحالف الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية حركة التجارة في البحر الأحمر من هجمات حركة الحوثي.