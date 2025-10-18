أخبار عالمية

من أجل غزة| وصول طائرة المساعدات السعودية رقم “69” إلى العريش

أحمد مراد

وصلت طائرة المساعدات السعودية الإغاثية رقم “69” اليوم السبت إلى مطار العريش الدولي من أجل الاستعداد للدخول إلى غزة عبر معبر رفح البري، والتي يُسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

يأتي هذا بالتنسيق مع وزارة الدفاع، والسفارة السعودية بالقاهرة، وبالتزامن مع توقيع الاتفاق على وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في شرم الشيخ بسيناء المصرية.

وتحمل الطائرة على متنها سلالا غذائية، وحقائب إيوائية، تمهيدا لنقلها إلى السكان المتضررين من شعب فلسطين داخل قطاع غزة، من أجل تخفيف المعاناة والظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

يشار إلى أنه قد عبرت أول أمس، الخميس، دفعة جديدة من المساعدات التي أرسلتها المملكة العربية السعودية إلى قطاع غزة من خلال المنفذ الحدودي “معبر رفح”، واتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.

أحمد مراد

