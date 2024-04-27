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من أجل غزة ..ناشط يهودي أمريكي يدخل الإسلام أثناء مظاهرة في تركيا

صفاء المشهور

إنها فلسطين ضمير العالم، ينقسم العالم من أجلها ما بين مؤيد ومعارض، وتختبر الإنسانية اختبارا إلهيا عظيما، وها هو يهودي أمريكي قد أشهر إسلامه من أجل فلسطين في مشهد رائع حدث في تركيا.

من أجل غزة يهودي يدخل الإسلام

يهودي يدخل الإسلام من أجل غزة

فيديو ناشط يهودي يعلن إسلامه

في إسطنبول بتركيا، أعلن الناشط اليهودي ” تايغ بيري” إسلامه، في مظاهرة داعمة لفلسطين، وسط فرحة المتظاهرين، وكان بيري وهو أميركي الجنسية قد وصل إلى تركيا لدعم أسطول الحرية المتجه إلى غزة، ثم شارك في مظاهرات تركية داعمة لحرية الشعب الفلسطيني، ووجد نفسه لا يتبرأ من أفعال اليهود فحسب، بل قام باعتناق الدين الإسلامي.

في أمريكا “دعوهم يصلون”

وفي سلسلة التظاهرات الطلابية الغير مسبوقة في الجامعات الأمريكية، والداعمة لدولة فلسطين، ووقف إطلاق النار في غزة، تصدت جماعات من الطلبة للشرطة الأمريكية، أثناء محاولتهم اعتقال الطلاب المسلمين أثناء الصلاة، وهتفوا “دعوهم يصلون” ثم حموهم بأجسادهم من عنف الشرطة.


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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.


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