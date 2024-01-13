“من أجل الحب لا المال” فتاة أمريكية حسناء تُثير الجدل بعد زواجها من رجل يكبرها بـ 33 عامًا

أثارت فتاة أمريكية جميلة في العشرينات من عمرها تُدعى روكسانا الجدل، بعدما تزوجت رجلًا عجوزًا من أجل الحب لا المال.

وكشفت تقارير صحفية أمريكية أن الفتاة الأمريكية وافقت على الزواج من رجل في الستين من عمره، حيث يكبرها بـ 33 عامًا.

وأوضحت التقارير أن هذه الخطوة وضعت الفتاة في مرمى الانتقادات من قبل وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية خلال الساعات الماضية.

تفاصيل زواج فتاة من رجل أمريكي ستيني

أوضحت روكسانا البالغة من العمر 26 عاما، والتي تتواجد في مدينة سكرامنتو، بكاليفورنيا، في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل”، أنها تزوجت من رجل يكبرها بـ 33 عامًا خلال الفترة الماضية.

وأكدت الفتاة الأمريكية أن بنات زوجها البالغات يطلقن عليها لقب “أمي”، بالرغم من أنهن أكبر منها بعقد من الزمن.

وشددت على أنها في بداية زواجها شعرت بالغربة، وذلك بسبب الفجوة العمرية بينهما البالغة 33 عامًا، خاصة أن زوجها كان لديه ابنتان أكبر منها ب 10 سنوات، بجانب إلى ثلاثة أحفاد.

وأضافت: “عند بداية المواعدة، رأينا الناس في المبنى وفي الأماكن العامة بالحكم علينا واستمروا في وصفي بالمنقبة عن الذهب”، ويعد هذا مصطلح معروف في أمريكا للفتيات الباحثات عن المال فقط وليس شيء آخر في العلاقات الزواجية.

وأردفت :”بالتأكيد تأذيت بشدة من هذا الوصف، لكن الذي جعلني أشعر بالانزعاج حقًا هو أن أمي وأبي لم يتفقا على علاقتنا، وقررا عدم حضور زفافنا”.

واستطرد روكسانا تصريحاتها: “بالطبع كل ما قيل عن اهتمامي بماله ليس صحيحًا، فأنا لا أهتم بماله أو عمره، كل ما أعرفه هو أنه رفيق روحي”.

واختتمت الفتاة الأمريكية تصريحاتها، حيث قالت: “أنا وزوجي نعد دليل دامغ وحي على أن العمر مجرد رقم، وإذا كنت تحب شخصًا ما، فافعله”.