منظمة الصحة العالمية: نتوقع “وباء اكس” تزيد وفياته عن كورونا 20 مرة

هذا ما قالته منظمة الصحة العالمية، في المنتدى الاقتصادي بدافوس، حيث كان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن الأوبئة، ومتحورات كورونا الخطيرة، في شتاء 2024، وزادت المخاوف من وباء قاتل مميت، يسبب خطورة على حياة البشر، وقد أطلق العلماء على هذا الوباء ” اكس”، فما حقيقة هذا الوباء.

وباء اكس المتوقع

حقيقة “الوباء اكس”

الحقيقة إنه وباء غير موجود، ولكنه عندما سيكون سينتشر فجأة، هكذا حذرت منظمة الصحة العالمية، في منتدى دافوس بسويسرا، حيث قالت” إن العالم قد يواجه جائحة دولية، من خلال وباء يقتل البشر أكثر من كورونا عشرون مرة”، كما طالبت المنظمة باستعداد دول العالم لهذا الوباء المتوقع، نتيجة انتشار الفيروسات، والتغيرات الجينية، والطفرات المتعددة لفيروس كورونا، وقد أطلق العلماء على الفيروس الذي لم يكتشف بعد “وباء إكس”.

هل يوجد وباء قاتل في مصر؟

أشيع هذه الأيام أن هناك وباء ينتشر في مصر، تصل مضاعفاته للوفاة، حيث نفت وزارة الصحة المصرية، أنها صرحت بذلك، حسب ما جاء في قناة العربية، كما تحدث الدكتور شريف حتة أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة في مصر، في حديث له لموقع سكاي نيوز، أن ما يجري من تحذيرات الصحة العالمية، هو مجرد تكهنات بوباء قد يتوقع، ولكنه غير موجود في الوقت الحالي، كما أوضح سيادته أن الفيروسات منتشرة، وأن العالم قد شهد أوبئة عديدة، من قبل مثل كوفيد، وسارز، وإيبولا وغيرهم، كم ذكر أن فرص تحول الأمراض التنفسية إلى أوبئة كبيرة، وينطبق ذلك على فيروس الإنفلونزا والالتهاب السحائي.