منظمة الصحة العالمية تنجح في توصيل إمدادات طبية إلى مستشفيات شمال وجنوب غزة في مهمة محفوفة بالمخاطر (تقرير)

في بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية مساء اليوم الأربعاء السابع والعشرون من شهر ديسمبر 2023، أكدت المنظمة على أن الفرق الطبية التابعة لها قد أتمت تنفيذ مهمات عالية المخاطر لضمان وصول الإمدادات إلى المستشفيات في شمال وجنوب قطاع غزة الذي يشهد تصاعدًا للعنف والهجمات الدموية من قوات الاحتلال، وجاءت أهمية تلك الخطوة في ظل ارتفاع أعداد المرضى بالمستشفيات والناجم عن نزوح السكان بحثًا عن ملجأ بسبب التوترات العنيفة.

أحد السيارات التابعة لمنظمة الصحة العالمية تنقل الإمدادات الطبية للمستشفى المكتظة بالمواطنين - مصدر الصورة: تم توليدها بواسطة ChatGPT 4

أوضح البيان أن منظمة الصحة العالمية قد أدت مهمتها بتقديم الإمدادات وتقييم احتياجات مستشفى “الشفاء” في الشمال و”جمعية الأمل” التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في الجنوب، وذلك عقب الزيارة التي قامت بها الفرق الطبية أمس الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، ولعبت كلا المستشفتين دور الملاجئ للنازحين الذين يبحثون عن مأوى؛ حيث ضمت مستشفى الشفاء 50 ألف شخص، بينما تأوي مستشفى الأمل 1400 فرد، وقد قامت المنظمة بتوفير الوقود لضمان استمرار الخدمات الصحية الأساسية في مستشفى “الشفاء”، بالإضافة إلى توصيل إمدادات طبية ودعم المطبخ وذلك بالتعاون مع اليونيسف، أيضًا تم تسليم الإمدادات الطبية اللازمة إلى مخزن الأدوية المركزي بقطاع غزة، ليكون بمثابة مركز للإمدادات إلى كافة المستشفيات الأخرى، على أن يتم دعمه من منظمة الصحة العالمية وشركائها.

