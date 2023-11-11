ألقى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس تحذيرًا شديد اللهجة في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي حيث أبدى قلقه العميق إزاء الوضع الصحي المأساوي في قطاع غزة.

وأفاد بأن النظام الصحي في غزة يعاني من انهيار تام وأن نصف المستشفيات الـ36 في القطاع لا تعمل بالفعل، وقد وصف الوضع داخل المستشفيات بأنه مروّع حيث تتكدس طرقات المستشفي والأرض بالجرحى والمرضى والمحتضرين وتكدست القاعات الجراحية وتُجرى العمليات الجراحية من دون تخدير.



ولفت الانتباه إلى أن هناك عشرات الآلاف من اللاجئين الذين يعانون من هذا الوضع المأساوي، وأشار إلى وقوع أكثر من 250 هجومًا على المنشآت الصحية في غزة والضفة الغربية منذ بدء الأحداث في السابع من أكتوبر.

منظمة الصحة العالمية: الوضع الصحي في قطاع غزة يتدهور ويستدعي تدخلاً فوريًا

وأكد غيبرييسوس أن أفضل طريقة لدعم العاملين في القطاع الصحي والمرضى هي توفير وسائل الرعاية الصحية الضرورية لهم مثل الأدوية والمعدات الطبية ووقود المولدات في المستشفيات، ودعا إلى زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة عبر معبر رفح مع تأكيد ضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل.

وقد أعرب غيبرييسوس عن تعاطفه مع أطفال غزة وتفهمه لمعاناتهم حيث تذكر أنه عاش تجربة مماثلة في طفولته، ووصف الأجواء المروعة التي يتعرضون لها بما في ذلك صوت إطلاق النار والقذائف ورائحة الدخان مشيرًا في الوقت نفسه إلى الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر واستنكرها.

وعلى الرغم من الانقسام الشديد في مجلس الأمن بشأن هذه المسألة فإنه لم يتمكن من التوصل إلى موقف موحد حتى الآن.

وبالإضافة إلى ذلك فقد دعا غيبرييسوس إلى إصلاح هيئة الأمم المتحدة معتبرًا أن مجلس الأمن لم يعد يؤدي الدور المنوط به منذ فترة طويلة وهو الحفاظ على السلام والأمن العام.

