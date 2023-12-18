منظمة الزراعة والأغذية الفاو: تراجع نسبة انعدام الأمن الغذائي في اوروبا واسيا الوسطى

كشفت منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقاريرها عن تراجع نسبة انعدام الأمن الغذائي في أوروبا وآسيا الوسطى، تقول المنظمة بأن الدول الأوروبية والدول الواقعة في وسط آسيا تحرز تقدماً بشكل واضح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف بشكل أساسي في القضاء على انعدام الأمن الغذائي وجميع أشكال سوء التغذية، تقول المنظمة بأن عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف اتباع نظام غذائي صحي في عام 2022 قد انخفض بشكل كبير في بنهاية عام 2023.

يشير تقرير منظمة الفاو الذي صدر أواخر عام 2023 بأن ما عايشه العالم من صراعات ومن أوبئة ظواهر جوية ومناخية سيئة في السنوات القليلة الماضية ساهم في زيادة مستوى صعوبة تحسين الأمن الغذائي وبالرغم من ذلك إلا أن منطقة أوروبا وآسيا الوسطى تمكنت من خفض نسبة انعدام الأمن الغذائي بنسبة 4%، في عام 2022 تجاوزت أربع مناطق منها آسيا الوسطى ومنطقة غرب البلقان والقوقاز المتوسط البالغ نسبته 11.9% من انتشار انعدام الأمن الغذائي.

يقول السيد جودفري ماجوينزي المسؤول بمنظمة الفاو بأن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ملتزمة بشكل كبير ومستعدة لدعم الحكومات في جهودها على المستويين الإقليمي والوطني، وعبر المسؤول في المنظمة عن قلقه مشان انتشار نسبة الوزن الزائد للأطفال دون سن الخامسة في كل من أوروبا وآسيا الوسطى، وكان عام 2022 قد شهد انتشار مرض الوزن الزائد عند الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 7%.