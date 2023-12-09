مندوب مصر في الأمم المتحدة: مجلس الأمن عجز عن أداء واجبه لوقف إطلاق النار

بعد طلب الأمين العام للأمم المتحدة، تفعيل المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، والذي يعطي لمجلس الأمن الحق في وقف إطلاق النار، للحفاظ على الأمن والسلم الدولي، قامت الإمارات بتقديم مشروع لمجلس الأمن بطلب فوري لوقف إطلاق النار.

كلمة مندوب مصر بالأمم المتحدة

حيث وصف مندوب مصر لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن بالعجز، كما قال سيادته، تم تهجير 75% من سكان قطاع غزة قسريا، كما طالب بوقف فوري لإطلاق النار، حيث أن وضع أهالي غزة في القطاع غير إنساني، ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي المجازر والجرائم في حق الفلسطينيين، كما طالب مندوب مصر بالأمم المتحدة، بتسهيل دخول المساعدات من قبل الجانب الإسرائيلي، كما حذرت مصر من قضية التهجير، وأن هذا من شأنه قطع العلاقات المصرية الإسرائيلية.

فشل تمرير مشروع وقف إطلاق النار

فشل المشروع الإماراتي لوقف إطلاق النار في غزة، رغم موافقة 99 دولة في الأمم المتحدة، وجميع دول مجلس الأمن عدا الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت حق الفيتو، وامتنعت بريطانيا عن التصويت، وجاء في أسباب الرفض الأمريكي أنها لا بد أن تترك لإسرائيل وقتا كافيا للقضاء على حماس.

إسرائيل طفلة الغرب المدللة

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد وصف إسرائيل بطفلة الغرب المدللة، والتي لا تستطيع دول الغرب الوقوف ضدها، ومنعها من ارتكاب المجازر ضد أهالي فلسطين يوما بعد يوم، كما توعد الرئيس التركي رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بملاحقته كمجرم حرب.