منح جوائز تصل إلى 20 ألف دولار مقابل الإبلاغ عن الثغرات الأمنية في “شات جي بي تي”

قالت شركة (OpenAI) المنتجة لتطبيق “شات جي بي تي” إنها ستقدّم مكافآت تصل إلى 20 ألف دولار للمستخدمين الذين يبلّغون عن نقاط ضعف في أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والجدير بالذكر أن

غالبًا ما تستخدم شركات التكنولوجيا برامج المكافآت لتشجيع المبرمجين على الإبلاغ عن الأخطاء في أنظمة برامجها الخاصة.

دعت شركة (OpenAI) الباحثين التقنيين إلى مراجعة خدمات معينة في تطبيق “شات جي بي تي”.

وقد تصل المكافآت الى 20 ألف دولار كأقصى حد، حيث يتناسب مبلغ المكافأة مع درجة خطورة الثغرة المكتشفة.

تأتي هذه الخطوة بعد حظر “شات جي بي تي” في إيطاليا للاشتباه في خرقها لقواعد الخصوصية، مما دفع المنظمين في البلدان الأوروبية الأخرى إلى دراسة خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية عن كثب.

وكان “شات جي بي تي” أثار جدلاً كبيرًا بين مؤيد لاستخدامه ومعارض يرى أن مشاكله أكثر من فوائده.